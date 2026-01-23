60歲美魔女歌手升格當婆婆 聽聞貝克漢爆家醜親揭婆媳關係

〔記者陽昕翰／台北報導〕前英國足球金童貝克漢家族爆出家醜，長子布魯克林拋出震撼彈護妻，更以長文指控父母，看來關係已經決裂。60歲的美魔女歌手談詩玲去年也升格當婆婆，受訪透露與媳婦相處融洽，感情就像是閨蜜，更嗆出金句：「為難媳婦就是為難兒子。」

談詩玲近來忙著宣傳新專輯《神鵰俠侶》，她受訪透露寶貝兒子去年結婚，與媳婦相處融洽的她沒有婆媳問題，相處方式跳脫固有的框架，「跟媳婦相處要當朋友、閨蜜，兒子媳婦都是上班族，平日工作很辛苦了，不要再增加他們的負擔。」

談詩玲有時在路上看到好看的包包，還會立刻傳給媳婦，一起分享討論包包品牌，感情宛如姐妹淘。已婚35年的她表示，自己的婆婆也把她當朋友般的相處，「多年來我們相處都很開心，所以我也是用這樣的心情來與媳婦相處。」

