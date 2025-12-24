60歲美魔女老公是酒店大亨 意外吐若罹病「自己承擔」

談詩玲推出新歌。（豪記唱片提供）

60歲美魔女談詩玲出新輯《神鵰俠侶》致敬入演藝入行10年，新專輯唱出成長心聲，造型露香肩穿薄紗裙秀好身材，談詩玲笑說一直都有努力保持，選擇在最佳時刻展現，回饋粉絲也為自己留下美好的回味。

提到新歌〈斤斤計較〉曲風輕鬆，朗朗上口，談詩玲分享個性很迷糊，任何事物都激不起她的計較，唯獨對於感情，可是一點都不迷糊，斤斤計較，自己專一不能三心二意，追求彼此真心相愛，而談到與老公相處，談詩玲分享「我是個勇敢的女性，結婚剛開始對老公的照顧會十分要求計較，經歷婚姻洗禮，自己也成長，很多事情也要為對方著想，訓練到曾經胃痛，仍鎮定的開車到醫院掛急診。」

談詩玲隨後貼心說因為老公每天非常忙碌，不忍打擾他睡眠，「但我也會有另類的想法，萬一有不好的病情，至少自己先承擔，可以先不讓他知道擔心。」也曝老公的貼心都表現在生活點滴中，知道她喜愛吃美食，老公經常會幽默地關心問「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎」，她說：「雖然總讓我臉上浮現三條線，但這就是我老公的另類貼心。」

她日前新歌〈神鵰俠侶〉MV才首播，古裝造型吸睛，半夜被熱情女粉奪命連懷叩，談詩玲無奈表示前幾年曾遇過男粉來電老婆我愛妳，日前又接到女粉來電表示很喜歡她在新歌MV的古裝造型，「一再確認我是本人嗎，一連串的來電讓我感到驚訝，談詩玲並說該名熱情女粉大約20多歲，半夜連著幾通來電，總是問我是本人嗎」，接著每天至少4通以上的連環來電，每次我都會請問「妳有事情、需要我幫忙嗎」，對方隨即斷訊，後來只好開始過濾未顯示來電。

