60歲翁激戰20歲嫩妹「每日做羹湯」正宮氣炸怒告

台中60歲男子外遇小40歲女子，被正宮怒告。（示意圖／翻攝自pexels）





台中一名60多歲男子大明（化名）出軌相差約40歲的花花（化名），小三遭正宮阿嬌（化名）控告，花花對此急忙撇清，強調自己與大明僅存在性交易關係。但法院審理後認定，花花與大明確實以男女朋友名義交往，並多次發生性行為，因此判決花花須賠償阿嬌新台幣30萬元。

60歲人夫交往小40歲嫩妹

根據判決書指出，大明在2024年6月與花花認識，兩人交換LINE後開始聊天，逐漸產生情愫，多次前往汽車旅館，在車上聊天、互相親暱。後來被阿嬌發現，花花曾在與大明的聊天室傳送：「我負責愛你」，大明則回應：「愛你的老公」、「我願每日為妳做羹湯」等。

大明指出，在交往期間，他曾借給花花258萬元清償債務，又提供5萬元旅費讓她赴大陸上課。大明也曾提到自己已有太太，花花還特意詢問大明，如果被阿嬌知道，他會怎麼解釋，由此可見花花知情大明有配偶。

小三撇清關係 稱兩人僅為性交易關係

對此，花花辯稱，她與大明只是因性交易認識，並非男女朋友，也不是為了交往或交友而發展關係。她表示自己並不過問客人私事，大明也未告知她已婚，且當時自己因家中急需用錢才答應交易，否認侵害配偶權，並強調：「我才20多歲，怎可能與年過60、比父親年長的大明交往」。

法院調閱了花花與大明的聊天紀錄，發現花花曾向大明表示：「我那時候喜歡他不是因為錢，所以這個還好」、「除非您不介意他另娶，不然我不會嫁給他」因此，法院認為，兩人的互動並非僅限於性行為，還包含日常生活的分享、討論與情感交流，並非單純的性交易。

法院也認定，花花的行為已對阿嬌造成精神上的痛苦，因此符合法律上請求非財產損害賠償的條件。綜合考量雙方身分、經濟能力、交往時間及侵害程度，法院判決花花須賠償阿嬌新台幣30萬元。

