60歲老翁幾乎餐餐水煮卻越吃越笨？ 專家揭「低脂陷阱」更傷腦

60歲的張先生為了遠離三高，多年來堅持水煮餐，以為清淡就是健康。沒想到近期卻出現嚴重的記憶力衰退與腦霧症狀，營養醫學專家劉博仁分析，大腦組成高度依賴脂肪，若缺乏優質油脂，神經傳導功能會受阻。這種「低脂陷阱」反而成為認知功能的無形殺手。

劉博仁曾收治一名60歲患者張男，他為了養生，早餐總是饅頭配醬瓜，青菜一律水煮，結果專注力跟記憶力反而先歸零，這種極端的無油生活讓他差點以為自己得了失智症。他原本納悶自己吃得這麼清淡，腦袋怎麼越來越鈍，經過精密檢測才發現，他體內的必需脂肪酸嚴重不足，這才明白「無油」不代表健康。後來在醫師指導下，他改喝特級初榨橄欖油並補充Omega-3脂肪酸，才3個月就出現驚人變化，回診時興奮表示病況改善，笑稱腦袋裡的霧氣終於散開，感覺神清氣爽。

根據2025年哈佛大學的追蹤研究，脂肪種類與大腦退化息息相關，尤其推薦麥得飲食，建議把動物性飽和脂肪替換成橄欖油等優質油脂，能有效守護海馬迴、延緩大腦老化。研究特別提醒，如果減少油脂卻補進一堆麵包、麵條，反而會加速發炎反應。因此，聰明選擇「單元不飽和脂肪酸」才是保護海馬迴、延緩認知退化速度的良方。

想跟張先生一樣告別腦霧，選對油種是關鍵。醫師建議廚房應備好橄欖油或酪梨油，並遠離那些標榜低脂卻加一堆糖的加工食品，那些添加過多糖分的產品才是傷腦地雷。此外，每週吃2到3次鯖魚或秋刀魚，或是選用高品質魚油，讓豐富的Omega-3幫你修復大腦。

此外，每天別忘了吃一把低溫烘焙的無調味堅果，像是核桃或杏仁，簡單補足植物性Omega-3，同時要嚴格控管紅肉與炸物，並徹底淘汰人造奶油與酥油等反式脂肪，別讓壞油破壞細胞膜。

