60歲藍心湄宿醉起床「大素顏」 奇特造型震撼網友

藍心湄宿醉起床大素顏，60歲近照震撼網友。（資料圖／陳俊吉攝）

「時尚教主」藍心湄出道超過40年，橫跨歌手、主持人、演員領域，尤其對流行時尚極為關注，累積許多忠實的觀眾。儘管上（11）月迎來60歲生日，對保養相當有一套的她，依然維持絕佳狀態，不過，她4日曬出起床近照，超狂模樣引起網友熱議。

藍心湄4日在社群上傳一張照片，只見她身穿針織上衣，戴起眼鏡，頂著大素顏，嘴裡還含著一支牙刷，再配文寫下一個字「早」，疑似剛睡醒與網友打個招呼。然而，令人驚訝的是，她的招牌短髮在畫面中竟呈現東翹西翹的造型，搭配臉上睡眼惺忪的表情，看起來非常狼狽。

廣告 廣告

照片曝光後，震撼大批網友，並紛紛留言回應：「爆炸頭早安」、「這是哪個髮型師做的？！這髮型太困難了吧」、「真是慵懶又狂野」、「這個髮型是故意的嗎」、「很樸實不做作」、「看樣子昨晚應該很嗨」、「今天就這頭去錄影吧」、「自然的最美」、「看見這樣的妳……又想回去睡了」；對於髮型的疑惑，藍心湄則坦言：「宿醉中」。

而藍心湄上月度過60歲生日，好友關穎、林心如、陳美鳳、陶晶瑩、許瑋甯也提前替她舉辦派對，關穎還發文分享：「祝心湄姐，30+30生日大壽大大大大大大快樂！聽說這個是今年第一個祝壽蛋糕，也太榮幸了吧。願妳永遠身體健康，心想事成～」並笑說：「心湄姐真的超幽默，說餐廳暗到以為是男模會館，我收到提醒了，下次一定會安排妥當」，釣出藍心湄回覆：「親愛的謝謝妳。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

職安法增霸凌防治 最重罰百萬

茱蒂丹契黃斑部病變「我看不見了」

蜜雪拍MV入戲深 打破酒杯險掛彩