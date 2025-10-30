60歲蘇炳憲挑戰《最強的身體》 戲劇男神力拚全年齡運動

今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者。（圖／好看娛樂提供）

《最強的身體》最新一集由資深演員蘇炳憲與昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」各自率隊出征，展開激烈的團體賽。今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者，直言此行「不是來逞強，而是想證明且提倡全年齡都能運動」，並以「平安完賽」為目標。他的隊友包括章家瑄、楊皓崴與陳又榕，幾人因拍戲結緣，場上默契十足。

蜜雪少在螢光幕前出現，也因長期維持運動習慣狀態驚人，她表示運動真的會讓人變開心，精神跟身體機能也改善很多。她強調，這次最大的敵人是自己，期盼能與隊友攜手完成挑戰。

男雙賽事方面，亮點之一是K ONE成員JR紀言愷，他與髮型師搭檔出戰。JR從當兵時期便培養健身習慣，更考取健身教練執照。即將邁入40歲的他狀態極佳，不管是體態及狀態都保持相當好，讓主播蔡尚樺驚呼：「你說他21歲我都信，保持的很好！」

偶像男團C.T.O的薛恩與FEniX的曹家齊（右），兩人是高中學長學弟，現場聚集眾多粉絲為他們應援。（圖／好看娛樂提供）

另一組男雙則是偶像男團C.T.O的薛恩與FEniX的曹家齊，兩人是高中學長學弟，現場聚集眾多粉絲為他們應援，末段家齊一度體力不支，在粉絲的加油與薛恩牽引下，最終成功完賽，畫面感人。同場還有因BL劇結緣的徐愷與林毓桐，兩人私下感情極佳。徐愷是戶外運動達人而林毓桐則有羽球底子，兩人高顏值與默契互動也成為現場焦點，吸粉無數。

這次男雙也有自媒體創作者加入戰局，擁有10萬追蹤的「沒有營養的生活智慧王」與60萬粉絲的健身網紅「Troy」組隊參賽。智慧王曾是手球校隊出身，近年透過健身成功減脂；Troy則長期推廣「運動是對自己最基本的負責」。兩人首度合作，立志以行動證明實力，目標鎖定「奪冠」。

