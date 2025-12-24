60歲談詩玲入行10年大解放！大露香肩秀出美魔女身材

【緯來新聞網】談詩玲出新輯《神鵰俠侶》致敬入演藝入行10年，唱出成長心聲，造型露香肩穿薄紗裙秀好身材，這是一直努力保持的成果，選擇在最佳時刻展現，就是為了回饋粉絲。此外，MV首播當天半夜，熱情女粉奪命連環叩示愛，讓她接到手軟，談詩玲直呼很不可思議。

談詩玲露香肩新造型。（圖／豪記唱片提供）

新專輯除了唱出成長記實、造型也驚豔，難得突破尺度，60歲談詩玲其實一直都有在運動，從不擔心身材。此次專輯意義不同，演藝入行10年，在這個有意義的時刻，演唱與造型都必須煥然一新，象徵著自己將再繼續邁入新的階段，期待粉絲都喜歡這樣的改變，最開心老公也誇讚很驚豔。



提到與老公相處，談詩玲分享自己是勇敢的女性，結婚剛開始對老公的照顧會十分要求計較，經歷婚姻洗禮，自己也成長，很多事情也要為對方著想，訓練到曾經胃痛，仍鎮定的開車到醫院掛急診。

談詩玲入行十年，出專輯分享心情。（圖／豪記唱片提供）

談詩玲貼心表示，老公每天非常忙碌，不忍打擾他睡眠，「但我也會有另類的想法，萬一有不好的病情，至少自己先承擔，可以先不讓他知道擔心」，不過老公的貼心都表現在生活點滴中，「雖然總讓我臉上浮現三條線，但這就是我老公的另類貼心」。



此外，新歌〈神鵰俠侶〉MV才首播，古裝造型吸睛，半夜被熱情女粉奪命連懷叩，談詩玲無奈表示前幾年曾遇過男粉來電「老婆我愛妳」，日前又接到女粉來電「我很喜歡妳在新歌MV的古裝造型，一再確認我是本人嗎」？一連串的來電都讓她感到驚訝。對於男、女粉絲頻頻示好，談詩玲則笑說是個甜蜜的負擔。

