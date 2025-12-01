60歲輕度失智 中醫大新竹附醫啟動抗類澱粉蛋白單株抗體治療

陳貝強主任強調，若出現記憶下降、語言表達變慢、情緒改變等現象，不應輕忽。





60歲退休科技業公司主管，近一年來出現工作記憶力減退、開會時常忘記重點、重複提問等情形。經中國醫藥大學附設醫院神經部部長陳睿正和中醫大新竹附醫神經科陳貝強主任率領的失智團隊進行評估與影像檢查後，確認為早期阿茲海默型失智症（CDR 0.5），並在家屬同意下，接受目前國際最新的「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」，成為新竹地區少數接受此新型療法的病患之一，展現臨床團隊積極導入先進治療的努力。

神經科陳貝強主任指出，該病人起初以為「年紀大、壓力大」導致健忘，直到家人發現他多次忘記重要會議內容與車子停放地點，才前來求診。經門診進行認知功能量表檢測，記憶與執行功能已有輕度異常，臨床失智評估量表（CDR）為0.5級。進一步抽血排除甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、感染或代謝問題後，經Amyloid PET（類澱粉蛋白正子攝影）顯示腦部已有β-amyloid沉積，符合阿茲海默型失智症早期變化。

陳貝強主任表示，過去失智症治療主要以乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑為主，只能改善部分症狀，對病程影響有限。近年美國FDA與日本厚生省相繼核准的「抗類澱粉蛋白單株抗體」（如lecanemab、donanemab），是第一批能針對疾病根本機轉的治療藥物，透過靶向清除腦內β-amyloid蛋白斑塊，達到延緩認知退化的效果。根據臨床試驗，藥物可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化減緩約27%至35%，為失智治療開啟新里程碑。

單株抗體治療以靜脈注射方式給予，每兩至四週一次，需在具備神經影像與專業監測設備的醫療院所進行。治療前須以MRI或PET確診為阿茲海默型失智症早期患者（CDR 0.5–1.0），並排除其他神經退化或血管性病變。治療過程需定期監測腦部影像，以追蹤是否出現副作用。

神經科主任陳貝強強調，預防失智症的關鍵在於結合「多動腦」、「多運動」、「吃得好」、「睡得好」、「活得好」和「護頭部」六大原則。 透過多參與社交活動、規律運動、採取均衡飲食（如地中海飲食），並維持良好的睡眠、與情緒管理等，同時避免抽菸、肥胖或頭部受傷等危險因子，就能有效降低失智風險。

