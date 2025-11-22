有句話是這麼說的：「人類是從情感能力開始老化的。」這正是因為老化往往是源自前額葉退化。因此，我們更要刻意保持情感豐富，透過鍛鍊前額葉維持年輕，便能延緩大腦、身體乃至外表的老化。(圖片來源/pexels)

62•大腦的功能，絕對有可能變得比年輕時更好

或許大家會覺得意外，但正如前文所述，無論到了幾歲，大腦仍然可以透過訓練而改善。

許多人往往誤以為，大腦隨著年齡增長必然衰退，因此乾脆選擇放棄。

其實直到二十一世紀之前，就連大腦專家都深信不疑，普遍相信成年後腦神經細胞只會逐漸減少，不會再增加。隨著年齡漸長，記憶力衰退似乎也理所當然。

然而，二○○○年倫敦大學的認知神經學者埃莉諾．馬奎爾（Eleanor Maguire）博士，卻徹底顛覆了這個常識。她在研究中指出：「即使隨著年齡漸長，大腦的神經細胞依然能持續增加。」

這項研究的起點，來自於馬奎爾博士對倫敦計程車司機們優異的記憶力產生興趣。這些資深司機們不僅能熟記倫敦錯綜複雜的街巷與捷徑，還能根據不同時段推測道路壅塞情況，並隨時規畫出最佳路線。

馬奎爾博士將計程車司機與一般人的大腦進行比較後發現：司機們大腦裡的「海馬迴」（掌管記憶的部位）比一般人更為發達。

尤其駕駛計程車資歷越久，海馬迴發達的程度就越高；其中駕駛經驗超過三十年以上的司機，海馬迴體積甚至增加了百分之三。

這些資深司機的大腦中彷彿已經內建一幅縝密的倫敦地圖。當乘客告知目的地時，他們的大腦裡就會浮現出該區域的詳細路線，且規畫出最佳方案。長年累月不斷進行「記憶—輸出」的過程，使得他們的海馬迴神經細胞持續增生，愈發強健。

由此可知，只要持續訓練，大腦無論在任何年齡都能變得更聰明。正如這些資深計程車司機一樣，不僅記憶容量更勝年輕時期，大腦的運作也會變得更好。

其實，記憶力與思考力跟體力一樣，若長期不加以使用，一定會有所衰退。因此，千萬不要對自己下負面暗示，覺得「都已經一把年紀了」而消極放棄。應該要告訴自己：「從現在開始，還有無限可能。」

唯有保持正向積極的態度持續鍛鍊，才是關鍵。這麼一來，自然而然就能迎來正面的結果，懷抱理想，度過充滿活力的每一天。

65•越是鍛鍊前額葉，就越能延緩老化、打造聰明大腦

接下來，我要告訴大家讓大腦變聰明的基礎鍛鍊法，也就是有效活化前額葉的習慣與思維方式。

在本書開頭已提到，前額葉是掌管情緒、意願與創造力的部位。一旦前額葉開始衰退，人就會變得難以控制情緒，情感逐漸鈍化，意願低落，對任何事都悲觀消極，缺乏新想法與創造力。

反之，只要善加鍛鍊，就能妥善調節情緒，保持感情充沛與積極向前，同時更容易湧現嶄新的構想與靈感。

有句話是這麼說的：「人類是從情感能力開始老化的。」這正是因為老化往往是源自前額葉退化。因此，我們更要刻意保持情感豐富，透過鍛鍊前額葉維持年輕，便能延緩大腦、身體乃至外表的老化。

此外，鍛鍊前額葉還能提升思考的彈性，加強適應力與運用能力，就算面臨突發問題，也能不慌不忙、冷靜處理，自然讓人顯得睿智又大方。

人類在進化的過程中，正因前額葉的高度發展，才讓我們凌駕在其他動物之上。雖然前額葉與生存沒有直接關聯，但就進化角度而言，可以說「人性的泉源」，是面對變化時做出最佳應對的核心。既然我們生而為人，擁有前額葉帶來的優勢，就應該徹底靈活運用，千萬別白白浪費。

前額葉最喜歡的，就是新鮮刺激與前所未有的點子。尤其是打破固定巢臼與日常規律時，最能活化前額葉，讓它保持精力充沛能量，全速運作。

但遺憾的是，日本人從小到大缺乏鍛鍊前額葉的機會。因為日本社會最推崇的，往往是聽從丈夫或上司的指示，強調對他人言聽計從。

若不擺脫這種依賴過去經驗的陋習，就很難以真正提升前額葉的功能。長期過著言聽計從的人生，只會讓大腦陷入一成不變，最終逐漸萎縮。

因此，若想要讓大腦真正變得更聰明，關鍵就在於拋開「聽命行事」的態度。唯有在自由、感性且靈活思考的狀態下，前額葉才能發揮作用，幫助我們自在地擺脫束縛。

內容來源：《60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法》大塊文化授權轉載。

