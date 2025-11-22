60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法
有句話是這麼說的：「人類是從情感能力開始老化的。」這正是因為老化往往是源自前額葉退化。因此，我們更要刻意保持情感豐富，透過鍛鍊前額葉維持年輕，便能延緩大腦、身體乃至外表的老化。(圖片來源/pexels)
62•大腦的功能，絕對有可能變得比年輕時更好
或許大家會覺得意外，但正如前文所述，無論到了幾歲，大腦仍然可以透過訓練而改善。
許多人往往誤以為，大腦隨著年齡增長必然衰退，因此乾脆選擇放棄。
其實直到二十一世紀之前，就連大腦專家都深信不疑，普遍相信成年後腦神經細胞只會逐漸減少，不會再增加。隨著年齡漸長，記憶力衰退似乎也理所當然。
然而，二○○○年倫敦大學的認知神經學者埃莉諾．馬奎爾（Eleanor Maguire）博士，卻徹底顛覆了這個常識。她在研究中指出：「即使隨著年齡漸長，大腦的神經細胞依然能持續增加。」
這項研究的起點，來自於馬奎爾博士對倫敦計程車司機們優異的記憶力產生興趣。這些資深司機們不僅能熟記倫敦錯綜複雜的街巷與捷徑，還能根據不同時段推測道路壅塞情況，並隨時規畫出最佳路線。
馬奎爾博士將計程車司機與一般人的大腦進行比較後發現：司機們大腦裡的「海馬迴」（掌管記憶的部位）比一般人更為發達。
尤其駕駛計程車資歷越久，海馬迴發達的程度就越高；其中駕駛經驗超過三十年以上的司機，海馬迴體積甚至增加了百分之三。
這些資深司機的大腦中彷彿已經內建一幅縝密的倫敦地圖。當乘客告知目的地時，他們的大腦裡就會浮現出該區域的詳細路線，且規畫出最佳方案。長年累月不斷進行「記憶—輸出」的過程，使得他們的海馬迴神經細胞持續增生，愈發強健。
由此可知，只要持續訓練，大腦無論在任何年齡都能變得更聰明。正如這些資深計程車司機一樣，不僅記憶容量更勝年輕時期，大腦的運作也會變得更好。
其實，記憶力與思考力跟體力一樣，若長期不加以使用，一定會有所衰退。因此，千萬不要對自己下負面暗示，覺得「都已經一把年紀了」而消極放棄。應該要告訴自己：「從現在開始，還有無限可能。」
唯有保持正向積極的態度持續鍛鍊，才是關鍵。這麼一來，自然而然就能迎來正面的結果，懷抱理想，度過充滿活力的每一天。
65•越是鍛鍊前額葉，就越能延緩老化、打造聰明大腦
接下來，我要告訴大家讓大腦變聰明的基礎鍛鍊法，也就是有效活化前額葉的習慣與思維方式。
在本書開頭已提到，前額葉是掌管情緒、意願與創造力的部位。一旦前額葉開始衰退，人就會變得難以控制情緒，情感逐漸鈍化，意願低落，對任何事都悲觀消極，缺乏新想法與創造力。
反之，只要善加鍛鍊，就能妥善調節情緒，保持感情充沛與積極向前，同時更容易湧現嶄新的構想與靈感。
有句話是這麼說的：「人類是從情感能力開始老化的。」這正是因為老化往往是源自前額葉退化。因此，我們更要刻意保持情感豐富，透過鍛鍊前額葉維持年輕，便能延緩大腦、身體乃至外表的老化。
此外，鍛鍊前額葉還能提升思考的彈性，加強適應力與運用能力，就算面臨突發問題，也能不慌不忙、冷靜處理，自然讓人顯得睿智又大方。
人類在進化的過程中，正因前額葉的高度發展，才讓我們凌駕在其他動物之上。雖然前額葉與生存沒有直接關聯，但就進化角度而言，可以說「人性的泉源」，是面對變化時做出最佳應對的核心。既然我們生而為人，擁有前額葉帶來的優勢，就應該徹底靈活運用，千萬別白白浪費。
前額葉最喜歡的，就是新鮮刺激與前所未有的點子。尤其是打破固定巢臼與日常規律時，最能活化前額葉，讓它保持精力充沛能量，全速運作。
但遺憾的是，日本人從小到大缺乏鍛鍊前額葉的機會。因為日本社會最推崇的，往往是聽從丈夫或上司的指示，強調對他人言聽計從。
若不擺脫這種依賴過去經驗的陋習，就很難以真正提升前額葉的功能。長期過著言聽計從的人生，只會讓大腦陷入一成不變，最終逐漸萎縮。
因此，若想要讓大腦真正變得更聰明，關鍵就在於拋開「聽命行事」的態度。唯有在自由、感性且靈活思考的狀態下，前額葉才能發揮作用，幫助我們自在地擺脫束縛。
內容來源：《60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法》大塊文化授權轉載。
更多信傳媒報導
114年度肅貪業務精進聯繫會議圓滿落幕
鴻海科技日！台美關稅怎麼談？劉揚偉：我沒參與，但各方反應很好
高市早苗「台灣有事」發言連鎖效應 中國遊客轉向韓國、俄羅斯
其他人也在看
台灣人「2句型」中國人聽不懂！翻譯版曝光 全場曝關鍵：贅字太多
兩岸不只政治體制、經濟結構不同，在生活上也有很大的差異。近日就有大陸網友透露，自己聽不太懂台灣人的說話方式，並舉例2個對話，認為台灣人說話贅字太多且過於有禮貌。文章曝光掀起共鳴，眾人認同表示，「有點太囉嗦。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【火象星座運勢】11/22 白羊座完成計劃、獅子座為愛破財、射手座守護家人
★白羊座：長線翻多，短期尚有責任或考驗，須踏實完成計劃。注意交通安全。 ★獅子座：娛樂運揚，為愛破財，需要管理投資風險，或要處理家庭財務問題。 ★射手座：信心回升，但要優先處理家庭議題。需要拿捏界線，保留個人空間。太報 ・ 3 小時前
公子還是郎君？古代男子的哪個稱呼最讓你著迷？8種說法各有巧思
在追古裝劇時，許多人都被「古代男子稱呼」迷得神魂顛倒。那一聲輕喚，往往比飛簷走壁的武功更致命：彷彿只要他回頭一笑，你就能跌進千年前的柔情世界。究竟古代男子的哪一個稱呼最讓你著迷？讓我們帶你走進八種最扣心弦的古典稱呼，每一個都蘊藏著足以令人心動的故事。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。自由時報 ・ 2 小時前
《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市
自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
國1新竹路段追撞車禍！小貨車猛撞「司機夾車頭」…送醫不治
國道1號南下107公里處新竹路段，今日（21日）下午3時許發生4車連環追撞車禍，其中一輛小貨車因撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，駕駛受困車內，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 55 分鐘前
買房族壓力爆表！五大銀行10月房貸利率飆17年新高
央行今（21）日公布五大銀行10月新增房貸資料，金額為551.36億元，較9月增加46億元，連續兩個月小幅成長。不過，銀行加強風險控管，10月房貸利率升至2.313%，創下近17年新高，使五大銀行10月新增房貸金額月增幅度20個月新低。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
瞬間腸爆裂！15歲少年遭同事脫褲「高壓氣管灌肛」 竟稱惡作劇...他內臟受損身亡
土耳其烏爾法省博佐瓦（Bozova）地區近日發生一起極其殘忍的職場霸凌致死事件。一名年僅15歲、在木工廠擔任學徒的少年穆罕默德·肯迪爾奇（Muhammed Kendirci），因遭到同事以「惡作劇」名義的暴力行為，最終傷重不治，引發當地社會關注。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
女星吃火鍋打包「一顆蛋」遭阻止爆氣！網友狂挺店家 老闆出面道歉了
女藝人王俐人近日因「一顆蛋」與常去的火鍋店爆發爭執，引發網路熱議。19日她到台北市大安區的「樂活養生健康鍋」用餐，因打算將自助吧區的生蛋打包帶回家，被店員制止後氣憤難平，直接在Google評論留下 一顆星負評，痛批店家態度差、對客人「像在審小偷」，話題一出引發兩派論戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
虎王交易傳聞滿天飛！史庫柏:我又不是想被交易為何會捲入？
體育中心／丁泰祥 報導老虎隊王牌投手Tarik Skubal，連兩年奪下美聯賽揚獎，早已成為新任虎王，但是，關於他要被交易的傳聞，在這個休賽季卻甚囂塵上，他在接受《Foul Territory》節目訪問時無奈的表示，他也不知道為什麼會捲入這些傳聞。FTV Sports ・ 19 小時前
捕獸夾散落山區危害動物 新北議員籲跟民團合作搜查
山區捕獸夾造成動物斷肢狀況屢見不鮮，新北市議員陳世軒表示，設置捕獸夾或山豬吊應屬違法，在電商上直接購買捕獸夾竟無違法，如此將持續陷入動物受傷、動物保護防疫處用大量醫療資源救治的困境，呼籲市府加強查緝，且不可被動等待民眾通報，應跟在地民團合作，由熟悉當地者引路搜查非法設置捕獸夾。自由時報 ・ 1 小時前
7-ELEVEN北捷聯名店全台首創！台大醫院站開幕 預估月吸135萬人潮
7-ELEVEN跨界再添新里程碑！超商龍頭統一超（2912）今（21）日攜手台北捷運公司，在捷運台大醫院站1號出口旁打造全台首間「7-ELEVEN × Metro Taipei聯名店」，以捷運列車為設計主體，結合超商購物、捷運詢問處與套票販售等複合服務，預估每月可吸引約135萬人次造訪，成為通勤族與旅客最新打卡景點。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
50歲男服用腸胃藥2個月 突現「類巴金森氏症」症狀
一名50歲黃姓男子因工作壓力大引發大腸激躁症而服用腸胃藥，卻在服藥2個月後出現「類巴金森氏症」症狀，經醫師診斷，這些症狀竟是因長期服用含舒必利（sulpiride）成分的腸胃藥所致。中天新聞網 ・ 21 小時前
外資賣超915億史上第4大 砍元大台灣50近15萬張最多
（中央社記者張建中台北21日電）台股今天下跌991.42點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。外資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額，賣超元大台灣50（0050）最多，達14萬8791張。中央社 ・ 17 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 2 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 19 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前