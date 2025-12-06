60歲開書店 元宇宙時代背水一戰 允晨廖志峰：這是我命中注定的書店
大稻埕新書店「民樂書坊」的咖啡吧台上，擺著一尊二宮金次郎雕像。這位日本思想家揹著書簍、手裡拿書邊走邊讀的身影，是日本各級學校中最常出現的雕像。創辦民樂書坊的允晨文化發行人廖志峰，在獨立書店「青康藏書房」收攤後，從店主手中繼承了這座雕像。青康藏書房開店前，廖志峰曾力勸好友「千萬不要開書店」，沒想到如今卻換成他決定「重蹈覆轍」、接下「開書店」這個重任。
「我是背水一戰，想知道出版未來還有沒有路。」上月陸續傳來淡水有河書店、政大書城花蓮店等知名書店收攤的消息，日本甚至有新書標題就叫「2028書店從街頭消失」。廖志峰卻在經營出版社30多年、自己邁入60歲之後，決定開一家書店「背水一戰」。
「很多允晨的作家告訴我，在書店找不到他們出的書。」允晨文化創辦逾40年，以人文類書籍聞名，出版白先勇、余英時等大師作品，近年卻開始面臨新書無法在書店上架曝光的危機。「我希望讓允晨的書有更好的接觸面。」廖志峰萌生開書店的想法，完整陳列允晨所有出版的書籍，還能讓作者和讀者面對面交流，「允晨累積了40年的讀者和作家，我希望做一個平台，讓讀者和作家有機會看見彼此。」
面對資訊爆炸、新舊交替迅速的數位時代，廖志峰坦言感到困惑徬徨，常懷疑「我為什麼要這麼辛苦做出版」？他左思右想，決定不選擇放棄，而是走到第一線，開一間書店直接面對讀者。他帶著允晨出版社從南京東路的高樓搬進老街的街屋，前棟是有咖啡吧檯的書店、後棟就是出版社辦公室。他希望同事不只在後台「悶著頭」編書，也能來到前台喝杯咖啡和讀者交流。
民樂書坊不僅放允晨出版的書，連譯本的原文書也一一擺出，呈現允晨40年的歷史軌跡。他也將平台分享給同業，跟印刻、玉山社、心靈工坊、聯合文學等出版社談合作。
「我如果不開書店，允晨就沒有路了。」廖志峰表示，他想透過民樂書坊「知道新世代的讀者在想什麼？允晨還可以為這個時代出什麼書？」有了這家讓出版人和讀者面對面交流的書店，「也許我們可以因此開發出不同的題材，也許我們還有機會往下走。」
元宇宙時代，實體書店還會存在嗎？繼Momo之後，電商酷澎開始跟出版社洽談銷售書籍，香港作家董啟章則直接在網路開設「董富記」，發行電子報、電子書與NFT，跳過出版社和書店，自己在「元宇宙」發行作品。在台灣，一間間書店宣布關門大吉，實體書店在「元宇宙」的地位遭到質疑。
不過在英國，實體書店卻從去年起逆勢成長，連鎖書店水石(Waterstones)書店今年已連開十家新店，實體書的銷量上漲了5%。執行長多恩(James Daunt)分析，年輕人渴望遠離螢幕，「他們想做一些不盯著螢幕、成本相對低廉的事情」，紙本書是最好的選擇。他認為，這個時代的讀者不只想要閱讀，更想跟人一起談論和分享書籍。因此水石書店努力提高書店的吸引力，除了店裡一定要有咖啡館，還要有能為民眾介紹、一起討論書籍的專業店員。
這跟廖志峰開設「民樂書坊」的想法不謀而合。決定開書店之後，廖志峰鎖定書店的地點是大稻埕，「因為大稻埕是『有故事』的地方」，就像書店是個「說故事」的地方。他一眼看中了公園對面的街屋，「我希望書店的客人不管坐在哪個角落閱讀，都能看到公園」。咖啡吧台是民樂書坊的焦點之一，因為他希望這是一個讓讀者和作家可以悠閒交流的空間。他也把老街屋主人留下的老箱子當成連結書店和出版社玄關處的茶几，希望書店和出版社，都能繼續「說故事」給新一代讀者。
成為出版人之前，廖志峰的角色是「賣書人」。大學時代他在當時盛行的書攤打工，一邊顧攤一邊讀書，最後再用打工的薪水向老闆買書。廖志峰回憶，那時的他很內向，但只要有顧客靠過來，他就會開心地介紹書、分享書。許多書因為他的介紹賣得非常好，他也享受賣書的快樂。這份對於傳遞知識的熱情，讓他走向了出版之路。
「這是我命中注定的書店。」出版之路上摸索近40年，廖志峰又回到了大學時代對書一見鍾情的起點—當起「賣書人」。他拿起多年前向漫畫家麥人杰購買的一幅達摩漫畫無限感慨，畫中原該「一葦渡江」的達摩，腳下踏的不是蘆葦，而是一本書，彷彿預言了現在的他—以書為舟，航向另一個江湖。
更多udn報導
男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀
退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產
最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死
迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 23
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 7
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 105
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 69
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 31
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 56
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 34
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 38
小紅書禁令助打詐？8成5網友認為在瞎忙 苦苓提「當年慘事」：民進黨很敢
有中國版「Instagram + Pinterest」之稱的小紅書，禁令議題持續延燒，內政部警政署刑事局4日宣布即起對小紅書，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。由於小紅書在台高達300萬用戶，內容涵蓋美妝、時尚、旅遊等主題，消息一出炸出不少使用者大表不滿，但行政院長卓榮泰展現強硬態度，表示不排除「直接封殺」。對此，媒體人苦苓今（6）日在臉......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 75
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 40
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 106
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 9
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 2 天前 ・ 7