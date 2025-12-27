60歲陳子鴻突喊「老了準備滾蛋」 曝台市場潛力：勿妄自菲薄

60歲知名音樂人陳子鴻是天后「二姐」江蕙前經紀人，近年他忙提攜後輩，結合科技增進台灣音樂界的豐富性和能見度，深耕流行音樂產業38年。今(27日)凌晨，他卻在臉書宣告自己老了，隨時準備滾蛋退休，但不忘提醒眾人台灣音樂市場仍有很大的潛力。

陳子鴻稍早發文說，常聽到有人抱怨台灣市場太小，從人口來說，南韓有5180萬人、台灣2320萬人、瑞典則是1050萬人，而南韓音樂年產值約有100億美元（約3139億台幣）、瑞典60億美元（約1883億台幣）、台灣有9億（約282億台幣），而台灣的人口數在全世界兩百多個國家中排名第55名，整體市場算是中上規模。

因此，陳子鴻並不悲觀台灣市場小，「而是能不能輸出的問題」，希望大家不要妄自菲薄，也不要過於自傲，「先把目標瞄準全亞洲，一步一步來，一起努力」。對此，網友回應：「台灣不是沒有市場，是根本不太注重藝文產業，包含體育運動賽事」、「澳洲人口2700萬人，音樂產值88億澳幣（60億美元，約1883億台幣）市場大小根本不是問題，是有沒有心耕耘」、「金獎製作人說得很好」、「肺腑之言」。

陳子鴻去年辭去美國「1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院」台北分校校長職務，仍是喜歡音樂總經理、台師大兼任副教授，被問到是否打算回鍋擔任將會經紀人，他表示放下校長職務跟此事無關，「二姐那邊現在都是寬宏在處理，我就不介入。」今年他攜手科技大廠，耗資千萬打造首位虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii），還登上台北小巨蛋；本月14日卻傳出他本來要再打造18歲的AI虛擬原民少女Heya，卻引發「文化挪用」嫌疑，讓整個計畫不得不先暫停，他發文說：「宣布計畫暫停那一刻，我看到同事紅了眼眶、泛著淚，那一瞬間，我心裡也很難受」，並安慰不是大家做不好，「只是有些時候，為了走得更遠，我們必須停下來調整腳步」。

