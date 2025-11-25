60歲領400萬退休金秒躺平 妻一句話戳破他美夢
日本一名男子今年中滿60歲剛退休，領到了2100萬日圓（約台幣421萬元）退休金，以為可以徹底告別職場，沒想到妻子不認同他的選擇，直言雖然目前看似資金充裕，實際上夫妻未來2、30年可運用的資產並不多，妻子問他一句「你辭職後打算做什麼？」讓男子頓時語塞，也意識到一旦脫離職場，除了沒有其他興趣、交際外，在家地位也可能不保。
根據日媒《The Gold Online》報導，60歲的佐藤隆司（化名）今年中剛退休，領到了2100萬日圓退休金，也已還清房貸，認為退休金加上身上的積蓄，應該可以輕鬆度過晚年。
佐藤的公司在他退休前6個月，提供了再就業的機會給他，不過佐藤工作總是沒日沒夜，長年被時差以及職場的人際關係壓得喘不過氣，心想退休後終於可以好好休息；沒想到當他把退休的計畫告訴妻子時，妻子卻問他「你打算辭職後做什麼？」讓他說不出話。
妻子認為，兩人未來至少還能活2、30年，若以這麼長的時間來看，其實身上能運用的資產並不多；此外，佐藤沒有其他興趣，也沒有社交活動，妻子更擔心他整天在家無所事事，容易和社會脫節。對此佐藤感嘆，以退休福利當成最終目標的觀念似乎逐漸過去了。
事實上，根據日本政府調查，當地60至64歲就業率達74.3％，65至69歲就業率也有53.6％，意味著60歲完全退休的人只占少數，多數人仍選擇繼續工作。
