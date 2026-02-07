60歲《末代皇帝》女星嫁洋導演30年 突證實丈夫過世

60歲美籍華裔女星鄔君梅曾在電影《末代皇帝》飾演溥儀的年輕皇妃文繡，獲得義大利電影節最佳女配角提名，近年則在《如懿傳》中飾演皇帝霍建華的母親聖母皇太后。1996年她和古巴籍導演奧斯卡（Oscar Luis Costo）因作品結緣相戀結婚，近日，鄔君梅受訪，默認奧斯卡已經病逝。

鄔君梅（Vivian Wu）本月5日過60歲生日，昨(6日)她轉發一則受訪的文字稿，對方問她過生日的心情，她覺得每天都差不多，今年的差異點是過了那天後填資料時，年齡那格不再是5開頭，而是6；至於有無準備禮物？她說：「自己給自己寫了首詩、給自己寫了張生日卡，再一一回覆了所有遠方朋友們為我慶生的信息。接著我會在自己的小花園裡種植為春天準備的花草」。

對方再問：「聽說這是在您丈夫病逝後您拍攝的第一部美國好萊塢獨立電影，能描述一下您拍攝時候的心境？」鄔君梅默認表示：「記得我十六歲剛出道演戲的時候，導演說我是一張白紙，當時我很急迫想要品嚐人生喜怒哀樂......今天我六十了， 我可以回答導演，我覺得我可以算成人了」。

而鄔君梅1993年接演電影《消失的女兒》，和該片的導演奧斯卡進而交往，她曾在香港導演張婉婷執導的《宋家皇朝》、韓三平執導的《建國大業》中兩度飾演「宋美齡」一角，她曾表示和和宋美齡都是上海人，同受東西方文化薰陶，種種背景都很有緣，「巧的是，我們都是30歲結婚，老公都大我們12歲、又是禿頭。」1996年她在英語電影《性愛寶典 枕邊書（The Pillow Book）》，2003年她回應過去拍戲尺度無設限，結婚後比較多顧忌，她認為一個已婚的演員，必須讓另一半受尊重和最少的傷害，因此拍攝大尺度戲碼時一定會先報備老公。

