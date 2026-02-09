60歲「玉女掌門人」方文琳感情現況曝光 早早放話不幫校花女兒帶小孩：我很忙！

方文琳不想再談戀愛。董孟航攝

60歲「玉女掌門人」方文琳日前與家人騎單車環島，9日與校花級小女兒于齊薇受訪，分享旅途趣事。過去她喜歡慢跑，現在變成騎車，被形容「越來越難追」，一語雙關被問感情，她笑喊：「我都這個年紀了，（談戀愛）很麻煩。」更希望把精神留給父母、家人。

方文琳形容自己「心如止水」，沒有對象也沒有煩惱，若談戀愛還要「多一個擔心對象」，不想把後半人生的時間花在陌生人身上。不過她也坦言，會擔心女兒們日後若都出嫁，自己一個人在家突然出事會沒人發現，因此現在開始家裡就有裝監視器。

廣告 廣告

方文琳（右）與女兒于齊薇一起騎車環島。董孟航攝

校花女兒羞認有男友！驚覺媽媽昔日超紅

27歲的于齊薇羞認現在有男友，方文琳也都見過，媽媽很開明，不會阻止女兒帶男友回家，但未來若結婚，方文琳堅決不想跟女婿同住，覺得自己在家自在慣了，多一個男性入住，反而綁手綁腳。方文琳也直呼絕對不會幫女兒帶小孩，直呼：「我很忙喔！」只能接受偶爾玩小孩一、兩天。

于齊薇羞認現在有男友。董孟航攝

方文琳與家人共8、9人一起騎車環島，事前還要進行訓練，86歲的媽媽也跟著一起玩，不過是坐著「保母車」。騎到南迴公路的壽峠時，方文琳還被認出，幾名50幾歲的中年男子瞬間變成小男孩，興奮喊她「擋泥板女神」，方文琳被要求合照、簽名來者不拒。于齊薇也笑說，長大之後才知道媽媽過去有多紅。



回到原文

更多鏡報報導

沒過問《世紀血案》導演背景就接拍 Junior揭業界真實面：不是每個人都有權利

56歲葉全真「喪偶」震撼狀態曝光！精神恍惚狂刷石頭 遭「亡夫」三兒子上門討遺產

《世紀血案》荒謬設定！楊小黎曾提出兩大疑問被導演打發 夏騰宏遭要求「反著演」喊痛苦

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5