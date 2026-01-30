60票對48票！三讀通過黨產條例修正 救國團擺脫附隨組織
立法院會30日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第四條及第三十四條修正草案，新增「曾隸屬於國家者，不在此限」條文，讓曾隸屬於國防部的救國團成功擺脫附隨組織認定。在藍白人數優勢合作下，以60票贊成對48票反對表決通過，立法院長韓國瑜全案敲槌三讀。
國民黨立委游顥最初提案時，除了將隸屬於國家者排除於附隨組織外，更加嚴格附隨組織的認定標準，過去只要「業務」、「財務」或「人事」擇一具體事證即被認定為附隨組織，改為必須同時具備。不過此修法引起綠營批評，認為這樣除了救國團外，婦聯會也可能被認定為非附隨組織。民眾黨也不支持，因此國民黨與民眾黨討論後，決定將範圍限縮在救國團。
游顥在院會發言時指出，今天是重要時刻，公益不能等，不當黨產會假轉型之名行政治清算之實，過去民進黨的民代也曾參加過救國團，許多人都想支持救國團，為什麼救國團要被走向抄家滅祖之途，藍白要還救國團公道。民眾黨立委張啓楷則表示，救國團曾是政府單位，在疫情時提供場地，幫助全民度過難關，因此民眾黨支持國民黨團修法。
民進黨立委范雲批評，國民黨提案修法是修法干預司法，用逕付二讀方式，不敢在委員會討論。國民黨將該案從委員會抽出逕付二讀，獲得民眾黨團支持，在立法院會表決通過。
三讀條文明定，附隨組織指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構，但曾隸屬於國家者，不在此限。另也明定，本條例自公布日施行，修正條文溯自本條例公布施行之日起適用。
2016年立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，黨產會依法認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元，雖然救國團不服興訟，但台北高等行政法院在去年8月判救國團敗訴，目前救國團上訴最高行政法院審理中。
不當黨產處理委員會29日發布聲明表示，此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，就算已經判決確定，都有起死回生的可能。救國團只是喚起眾人情感的障眼法，目的是附隨組織全面敗部復活，這將導致高達數百億元之不當黨產無法追討。以救國團而言，國家將損失至少現金16億元，土地2824坪，建物1萬9615坪。
黨產會說明，即令救國團主張為公益性社團為真，也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位之優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治之事實。而今我國已然進入民主時代，救國團等附隨組織也已經脫離國民黨之實質控制，但那些藉執政之優勢從國家獲取的龐大不當利益，並未交還國家。假設如救國團所言，因為過去隸屬於政府而非國民黨之附隨組織，龐大的不當取得財產不是更應交還國家嗎？
黨產會指出，目前救國團依舊擁有特權經營地位。以臺北市劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地點交完畢交還臺北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。意圖修改《黨產條例》助救國團解套的委員們可曾想過，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，這對於我國民主轉型和民間社會經濟健全會是多大的傷害。
黨產會強調，救國團受本會認定為國民黨附隨組織之訴訟，台北高等行政法院已判決本會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。尊重法院獨立審判的空間，難道不是法治社會的共識？切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。
