60種關鍵藥優先國造 石崇良：年底前提出藥品韌性專法

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記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良指出，將透過國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適及國際合作五大策略，優先推動60多項關鍵藥物在地生產。（圖／記者蔣季容攝影）

行政院啟動「國家藥品韌性整備計畫」，預計4年投入240億元。衛福部長石崇良指出，將透過國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適及國際合作五大策略，優先推動60多項關鍵藥物在地生產。此外，預計年底前提出「藥物韌性專法」草案，並結合AI預警系統監測供需，建立專責基金支應儲備成本，全面強化國內藥品供應鏈安全，有效預防缺藥風險。

石崇良今（9）日出席「百歲人生 有備而來」論壇記者會，會前接受媒體聯訪時表示，行政院去年就核定國家藥品韌性整備計畫，4年挹注240億元。雖然預算在立法院尚未完成審查，但本會期已同意部分先行動支，因此正式成立「藥品韌性推動委員會」，邀集專家召開首次啟動會議，將透過五大策略提升國內藥品供應韌性，包括「國藥國造」、「國藥國用」、「智慧調度」、「法規調適」及「國際合作」，每季將召開一次會議追蹤進度。

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石崇良說明，「國藥國造」將與經濟部合作，目前食藥署盤點約500多項基礎藥品，根據幾個原則初步篩選出60多項關鍵藥物，優先推動國內製造，像是國人常用的高血壓、糖尿病等藥物，藥證比較少的，或是長期仰賴專案進口的藥品，以及兒童特殊劑型藥品等。

第二是「國藥國用」。石崇良指出，若出現缺藥風險或供應不穩情況，將研議限縮藥價差，廠商有比較大的利潤空間，可以持續供應藥物，確保關鍵用藥能穩定供應。第三是「智慧調度」。石崇良表示，將建立從製造端、進口端到醫療使用端的整合監測系統，並導入AI預警機制，掌握藥品供需變化，避免囤藥或分配失衡導致缺藥風險。

第四是「法規調適」。石崇良說明，許多老藥面臨法規限制，例如治療梅毒的盤尼西林G，因缺乏原始資料，長年無法取得國內藥證，只能依靠專案進口。希望能在今年底前提出藥物韌性專法草案，突破現行法規限制，並成立專責基金，支應藥品儲備量及過期報廢成本。

第五則是「國際合作」。石崇良表示，沒有一個國家可以將所有關鍵藥品包含原料藥都在地製造，未來將建立區域性，或是友好國家進行互補合作，提升整體藥品供應安全。

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