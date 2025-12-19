60米大道切過橋糖！百年五分車恐腰斬 民團：救救百頃森林

今（19）日38個民間團體與高雄市議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳，在高雄市議會舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會。（任義宇攝）

橋頭新市鎮第三期219公頃開發計畫，預計開闢60米寬的1-1號聯外道路，民間團體與民代擔憂，道路從橋糖園區中間切過，會斬斷橋糖發展，讓百年歷史的糖廠小火車面臨廢除危機，更恐因橋糖旁百頃森林被開發成住宅，會加劇典寶溪沿線淹水，今（19）日在高雄市議會舉牌「搶救橋頭糖廠百頃森林」，盼提開發案的國土署三思而後行。

今日38個民間團體與高雄市議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳，在高雄市議會舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，發起人之一的森林城市協會理事長莊傑任表示，1902年成立的橋頭糖廠，擁有百年糖廠文物、小火車，以及上百公頃的森林綠地，包含保育類環頸雉、黃鸝、草鴞棲息其中，卻將遭橋頭新市鎮第三期計畫破壞。

莊傑任指出，第三期新市鎮規畫中，有一條60米寬的1-1號道路，將貫穿橋頭糖廠園區，斬斷橋頭糖廠與百年宿舍群的連結，更恐讓全台第一條糖業五分車1.5公里路線腰斬，不僅讓糖廠文物保存陷入空前危機，更會讓糖廠完全失去觀光價值。

此外，糖廠旁約150公頃森林地也將列入開發計畫中，因林地緊鄰典寶溪，莊傑任根據地勢粗略估算，約可提供約175萬噸滯洪量，非一般公園滯洪池規模所能比擬，近年典寶溪每逢大雨就容易溢出堤防，去年凱米颱風造成楠梓區多處社區大淹水就是最好案例，若再失去這片林地，洪水只會更往社區內挺進。

出席聲援的僑仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢說，橋頭新市鎮是在30年前郝柏村當行政院長時代所規畫，已開闢的一、二期至今使用率不高，沒有三期開發的必要性，呼籲中央與高市府擋下此案，避免造成無法挽回的破壞；高雄市綠色協會理事長黃景南提到，此案已是30年前提出的版本，應該要重新評估調查，考量現在的環境以及人口少子化，政府應實際走入民間蒐集意見，才能提出永續經營的開發手段。

典寶溪下游居民則不滿稱「總不能一直加高堤防」，指過去典寶溪淹水頻傳，在加高堤防後雖有改善，但在去年凱米颱風侵襲下，仍難阻止大規模淹水狀況，政府不應廢除大面積森林加劇淹水狀況；橋頭馬術中心負責人李宜珍則說，橋糖森林是高雄僅有的城市森林，若遭開闢就讓包含高雄騎警隊在內的馬匹，再也沒有就近奔跑的場域。

黃秋媖表示，地方對新市鎮三期開發都有很多疑慮，民間團體至今已收穫1900分以上的聯署書，期待國土署及相關單位，能正視民眾需求與意見，保留橋糖森林同時，將1-1號道路改道開發，強調不是要阻擋地方繁榮，而是為了讓環境能永續發展。

台糖高雄區處課長何昇軒說明，目前已保留21.48公頃面積，作為廠區文物保存場域，加上周邊停車場等6.28公頃觀光發展特定區，已可滿足史蹟保存與觀光休憩需求，也說明糖廠旁人造林面積約51公頃，並非民團所指百頃面積，其餘尊重國土署規畫。

開發單位內政部國土署未列席公聽會，針對開發案高雄市都發局表示，根據國土署資料目前此案尚在草案公開展覽階段，目前已開過兩次專案小組討論，預計下周舉行第三次討論，還有調整空間，會將地方意見彙整後向國土署反映，兼顧地方發展與生態環境保留。

