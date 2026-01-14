60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%

記者鄭玉如／台北報導

研究顯示，常吃菇類可降低6%全因死亡風險。營養師老辜指出，菇類富含β-葡聚醣等成分，有助抗老化、降低慢性發炎。（示意圖／PIXABAY）

近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。

營養師老辜在臉書粉專提到，菇類看似平凡，卻能吃出長壽力，一項60萬人的大型研究發現，有吃菇習慣的人，全因性死亡風險約降低6%，該降低風險的統計趨勢，即使控制年齡、性別、生活型態，以及整體飲食品質和熱量攝取後，仍然明顯存在。

菇類助長壽4大成分

老辜指出，菇類的抗老化效果，不在於熱量或三大營養素，而是來自四種具代表性的健康促進物質：

1、麥角硫因（Ergothioneine, EGT）

幾乎只能從食物中攝取，被部分學者稱為「長壽維生素」，菇類是已知含量最高的來源，血中濃度高者，全因死亡風險較低。

2、穀胱甘肽（Glutathione, GSH）

菇類是天然的良好來源，人體重要的內生抗氧化系統，穀胱甘肽與抗氧化、防止細胞老化與慢性發炎相關。

3、幾丁質（Chitin）

菇類的生物活性成分，有助於維持腸道微生態穩定，協助調整脂質代謝與慢性發炎。

4、β-葡聚醣（β-glucans）

協助免疫系統更有效辨識病原，有助於免疫系統維持良好的監控狀態。

營養師老辜提醒，該研究並非強調「菇類能治百病」，而是別小看菇類的健康益處。菇類熱量低又低鈉、富含微量營養素與抗氧化物，還有獨特香氣與風味，適合作為日常蔬菜的一部分，而慢性氧化壓力，被認為是老化、心血管疾病、癌症、神經退化性疾病的重要機制，這也可能是菇類發揮保護效果的基礎。

