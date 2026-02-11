60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？
記者鍾釗榛／綜合報導
在台灣賣了19年的三菱Colt Plus，最近因產量驟減再度成為話題焦點。市場傳出經銷端接獲停產訊息，不過中華三菱對外仍強調持續生產中。只是數據一攤開，外界難免聯想，這台國民小車是否已走到轉折點。
2025年全年銷量約2,000輛，表現不算差，但去年11月還有377輛產量，12月卻瞬間掉到90輛，落差之大讓傳聞甚囂塵上。加上車款多年未大改，面對即將上路的排放與安全新制，能否順利過關成為最大問號。
Colt Plus目前在台提供54.6萬與58.6萬元兩款車型，是少數壓在60萬元內的國產乘用車。對小資族與首購族來說，這個價格帶幾乎是最後防線。一旦退場，市場上將更難找到真正親民的新車選擇。
以同級代表Toyota Vios為例，入門車型已調整至60.9萬元起跳，正式跨過60萬門檻。換句話說，Colt Plus若真的告別市場，台灣新車售價結構恐將全面上移。
從2007年至今，Colt Plus陪伴無數家庭走過日常通勤與成家時刻。未來能否延續，關鍵在於原廠是否願意投入改款與升級成本。在法規與市場雙重壓力下，這台國民小車正站在十字路口。
快訊／經濟部傳今找國產車廠、公會「喝咖啡」 美製車零關稅今日敲定？
美製車零關稅時代真的要來了嗎？今日（10日）汽車產業圈傳出震撼彈，經濟部長龔明鑫傳將於下午緊急邀集國內各大車廠與車輛公會「喝咖啡」。消息一出，車友圈瞬間炸鍋，外界揣測此舉正是為了美製車零關稅進行最後的沙盤推演。若政策敲定，未來包含賓士、BMW多款熱銷休旅車以及特斯拉，身價都有望迎來大
電動車害的？全球第四大汽車集團、半年虧損7,800億
跨國車廠集團Stellantis原本高喊全面電動化，如今卻緊急轉向。官方宣布將提列222億歐元、約新台幣8,300億元的龐大費用，縮減電動車布局，重心重新放回燃油與油電車型。當中約三分之二來自取消電動車專案與供應鏈調整，等於為過去幾年的擴張踩下急煞。
若美製車零關稅，特斯拉會降價嗎？官方一句話解答了
針對台美協議傳「美製車零關稅」，經濟部昨（10）日邀集車輛公會及9家本土車廠舉行座談會。經濟部長龔明鑫表示，目前尚未底定政策，若以極端情況評估，對國內汽車業產值影響約1%。然而，現在就有不少民眾關心若美車零關稅，特斯拉是否會降價？特斯拉今（11）日回應，政府官方政策未定，包括定價策略、車款規劃等，暫時不會有正式訊息。根據 《中央社》報導，特斯拉今日在台北啟用......
經濟部今邀9大本土車廠開會 美製車關稅調降到零關稅？車商看法曝光
[Newtalk新聞] 傳台美對等貿易協定（ART）可能在農曆春節前簽署，市場關注美製進口車是否會降至零關稅。經濟部今（10）日下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會及中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等九大本土車廠，共同討論關稅調整對產業的影響。 經濟部長龔明鑫今下午親自主持「汽車製造產業座談會」；勞動部長洪申翰則規劃 12 日邀請主要車廠工會進行座談。業界分析，美製車扣除關稅仍要負擔貨物稅及營業稅，不太會出現大幅調降，不過純美製電動車特斯拉（TESLA）應是主要受惠對象。 《TVBS新聞網》指出，業者人士指出，因調降關稅僅針對美國，且進口車仍需負擔約 25%～30% 貨物稅及 5% 營業稅，短期內進口車價格不會受關稅調降影響，只有福特、野馬等純美製車才有望下調，特斯拉應是主要受惠對象，進而帶動電動車市場。但目前，台灣特斯拉未有降價相關消息。 業者人士認為，若美製車零關稅，最受衝擊的，是落在 80～110 萬元的國產車。扣除特斯拉，目前美製車台灣市佔率不高，因車體大、油耗高，較不受台灣人喜愛，市占率約僅占 1% 。若價格
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
美制車若零關稅 經長一句「最多降1成」網炸鍋
台美對等關稅談判進入關鍵階段，市場傳言美製車與汽車零組件有望降至零關稅，引發產業高度關注，不少民眾也期待美制車降價撿便宜。不過，經濟部長龔明鑫在產業座談會表示，消費者期待「降價50萬至100萬」幾乎不可能，最多降一成。
經長指車價最多跌1成錯了嗎？產業人士這樣分析
經濟部長龔明鑫昨日轉述車商估算美國進口車調降關稅，車子售價最多就是跌1成，降幅與民眾原先期待落差甚大，引起輿論譁然。對此，產業消息人士分析，其實估算有公式模型可參考，假設美製車進口關稅降至0的情境下，一輛美系車扣除17.5％的進口關稅，成本也僅約減少14.9%，再加上售前檢測、內陸運輸、認證攤提等非
預期關稅降至零⋯六車廠都要引進美車 市占率挺進兩成
台美對等貿易協定傳最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，美製車大軍吹響集結號，六大車廠摩拳擦掌，包括和泰車（2207）、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等，均規劃「策略性」引進美製車款。
降稅效應！若關稅降為0⋯美製車降價一成
美對台對等稅率談定15%且不疊加，代價除了赴美投資5000億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，除了特斯拉降價在預期內，其他如野馬等「血統純正」的美製車，售價也可望調降，若關稅降為零，估售價降幅近一成；至於非美系車業者如何因應，則要看美車降價後對車市版圖帶來的影響，短期內跟進降價機率不高。