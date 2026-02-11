60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？

記者鍾釗榛／綜合報導

三菱 Colt Plus 掀背車。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

在台灣賣了19年的三菱Colt Plus，最近因產量驟減再度成為話題焦點。市場傳出經銷端接獲停產訊息，不過中華三菱對外仍強調持續生產中。只是數據一攤開，外界難免聯想，這台國民小車是否已走到轉折點。

三菱Colt Plus最近因產量驟減再度成為話題焦點。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

2025年全年銷量約2,000輛，表現不算差，但去年11月還有377輛產量，12月卻瞬間掉到90輛，落差之大讓傳聞甚囂塵上。加上車款多年未大改，面對即將上路的排放與安全新制，能否順利過關成為最大問號。

廣告 廣告

Colt Plus目前在台提供54.6萬與58.6萬元兩款車型，是少數壓在60萬元內的國產乘用車。對小資族與首購族來說，這個價格帶幾乎是最後防線。一旦退場，市場上將更難找到真正親民的新車選擇。

以同級代表Toyota Vios為例，入門車型已調整至60.9萬元起跳，正式跨過60萬門檻。換句話說，Colt Plus若真的告別市場，台灣新車售價結構恐將全面上移。

從2007年至今，Colt Plus陪伴無數家庭走過日常通勤與成家時刻。未來能否延續，關鍵在於原廠是否願意投入改款與升級成本。在法規與市場雙重壓力下，這台國民小車正站在十字路口。

更多三立新聞網報導

賓士F1當家車手參與設計 這款IWC聯名錶很搶手

怎能不愛車／當年收藏、今日暴漲 這頭老黑牛比黃金更保值！

不只快、還更聰明！保時捷電動賽車黑科技全揭露

不是怕便宜、是怕被監控？中國電動車引爆加拿大國安警報

