60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%

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財經中心／王文承報導

擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。（圖／資料照）

台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。

這檔遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%



根據證交所統計，外資昨日賣超前十大個股依序為：友達（2409）8萬412張、凱基金（2883）8萬408張、華邦電（2344）4萬8094張、仁寶（2324）3萬9353張、中鋼（2002）1萬8018張、富邦金（2881）1萬7484張、遠東新（1402）1萬6105張、宏碁（2353）1萬5646張、南亞科（2408）1萬5642張、緯創（3231）1萬5504張。

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