60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
財經中心／王文承報導
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
這檔遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
根據證交所統計，外資昨日賣超前十大個股依序為：友達（2409）8萬412張、凱基金（2883）8萬408張、華邦電（2344）4萬8094張、仁寶（2324）3萬9353張、中鋼（2002）1萬8018張、富邦金（2881）1萬7484張、遠東新（1402）1萬6105張、宏碁（2353）1萬5646張、南亞科（2408）1萬5642張、緯創（3231）1萬5504張。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
ART害國產花生價跌3成？陳駿季斥謠言：協定還沒生效、要徹查了
偏頭痛大增中風機率！醫曝「2類患者」更慘：6倍中風風險
近一年狂飆84%！他買「這1檔」帳面翻千萬陷兩難 眾人吵翻：該下車？
永邑國際集團攜手創鑫生機集團簽署MOU 整合資源搶攻食品加工產業商機
其他人也在看
美股尋寶：報告點名潛在低估股，助投資者發掘價值
圖／示意圖商傳媒｜方承業／綜合外電報導根據金融分析平台 Simply Wall St 在週二發布的報告指出，儘管美國股市在過去七天內下跌 2.7%，但在過去一年中仍累計上漲 23%，預期每年獲利將成長 17%。該報告透過一種基於「預估未來現金流量價值」的方法，篩選出目前交易價格被市場低估的投資機會。 「預估未來現金流量價值」是一種評估公司真實價值的方式，主要是透過預測公司未來能創造的現金流，再將其折現至當前，以判斷股票是否被低估（即目前股價低於其預估真實價值）。報告中點名了幾家符合條件的公司，涵蓋不同產業領域。 銀行業低估股具潛力 報告特別指出幾家銀行類股。其中，Mid Penn Bancorp（一家總部位於美國賓夕法尼亞州和新澤西州、提供商業銀行服務的控股公司）目前市值為 8.3283 億美元。該公司股票以每股 32.92 美元交易，遠低於其 46.37 美元的預估未來現金流量價值，顯示存在約 29.0% 的折價。儘管其近期淨利從前一年的 1374 萬美元降至 871 萬美元，但預計年獲利將大幅成長 31.54%，超越市場平均。不過，該公司曾面臨股東權益稀釋（發行新股導致現有股東持股
每股配息11.47元！「這IPC大廠」去年EPS衝18.5元 董座揭訂單能見度
台股昨（10）日遭遇沉重賣壓，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點，成交金額達1兆3240.93億元。工業電腦大廠振樺電（8114）同步走弱，終場下跌6.5元、跌幅3.11%，收在202.5元。不過，公司基本面表現仍受到市場關注。
大盤波動難免 掩護性買權ETF另闢收益新出路
【記者柯安聰台北報導】儘管近日台股指數大幅震盪，但截至6月8日止，今年來台股大盤累計的漲幅已突破50.2%，創下17年新高紀錄。這種漲幅引發市場籌碼快速換手，同時也導致指數激烈震盪。摩根投信表示，面對...
台股「殺無赦」主因曝！專家揭週四是關鍵 看好這檔有望重返榮耀
台股10日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點。市場普遍將下跌原因歸咎於美國將公布消費者物價指數（CPI），然永誠國際投顧分析師李蜀芳直言，10日出現「殺無赦」行情，「不需為下跌找理由」，因CPI將公布是早就知道的事，下跌在於台股近期籌碼面出現問題、資金過度集中與投機，導致多殺多連鎖效應爆發，明（11日）將會是關鍵。
美股還能做多嗎？陳鳳馨細數費城半導體指數暴跌5大兇手 預言下一波走勢
費城半導體指數5日重挫10.3%，創下2020年3月以來單日最大跌幅，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中指出，造成此次美股大幅修正的原因包括：美國就業數據亮麗引發升息疑慮、博通財報不如預期、科技巨頭開始印股票募資、三大IPO即將上市，以及美股產生窄頻效應。這一波修正並非多頭結束，而是短期擠槓桿的過程。陳鳳馨：人工智......
元大看盤室／台股重挫1478點史上第六大！今晚美CPI是救世主還是最後一擊？
財經中心／綜合報導台股週三上演大怒神行情，加權指數重挫1478點、跌幅3.31%，收在43225點，創下史上第六大跌點，盤後成交量更衝上1.39兆元，市場恐慌氣氛濃厚。外資再度狂砍935億元，寫下史上第八大賣超紀錄，連五賣不停手；
CPI數據+科技股走低！費半跌328點 台指期夜盤暫跌270點
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上科技股拋售潮未解及美國5月消費者物價指數（CPI）公布，四大指數盤中仍跌，截稿前，費城半導體指數跌328.54點，台指期夜盤則跌270點。
台股跌完又漲戲碼重演？美國CPI開獎「夜盤瞬間翻紅」 專家：就等川普TACO了
美國勞工統計局今（10）日公布5月消費者物價指數（CPI），年增率4.2%，創下2023年4月以來最大漲幅，但仍符合市場預期，也讓台股夜盤瞬間翻漲。對此，財經作家狄驤指出，市場先喘口氣，「剩下就是看川普何時TACO，以及市場順利消化AI鬼故事。」美國5月CPI年增4.2%，重返4字頭，年增率超過4月的3.8%，創下逾3年來的新高；另外，剔除食品和能源的核心C......
台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光
台股10日受到美股走弱及國際地緣政治風險升溫衝擊，終場重挫1478.9點，收在43225.54點，不僅跌破月線支撐，更創下台股史上第六大單日跌點紀錄。外資持續大舉調節，單日賣超高達935.73億元，連續3個交易日累計提款2791億元，引發市場高度關注後市走向。
台股反彈一日遊吐回1478點！營建股聽央行「金句」集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國總統川普公開放話，強調必須對伊朗擊落美軍直升機的行徑予以反擊，導致中東全面停火希望蒙上陰影，也讓前一日才反彈的科技、半導體股賣壓再起。美股四大指數僅道瓊指數收漲。科技股方面，市場一方面觀望本周CPI、PPI等通膨數據與利率預期變化，另一方面也受到地緣政治風險升溫、SpaceX大型IPO可能排擠資金，以及科技股漲多後獲利了結影響，美光下跌4.14%、博通下跌5.37%、邁威爾下跌6.02%，多檔晶片股承壓；蘋果下跌1.68%、輝達下跌5.07%、微軟下跌1.92%、亞馬遜下跌2.34%等大型科技股也同步走弱，台積電ADR則下跌4.73%，跟隨半導體氣氛震盪，替台股開盤增添壓力。 亞股方面，主要市場全面收跌，日股下跌1.89%，韓股下跌4.52%，港股走跌0.70%，上證指數同樣走弱0.42%，區域市場風險情緒明顯降溫。 回到台股，受美股AI族群熄火，加上中東局勢再添變數，台股今(10)日開低走低，終場重挫1,478.90點、跌幅3.31%，收43,225.54點，失守4萬4千點大關，成交金額1兆3,269.07億元；櫃買指數、電子指數、金融指數整齊下跌。權值股方面，台積電(2330)終場收在2,255元、下跌50元，成為壓抑指數的重要來源；盤面上，AI指標股全面倒地，光通訊、PCB、CPO、記憶體等前波強勢族群同步回測，顯示資金對高檔題材股轉趨保守。不過，政策題材股仍有局部火種，營建族群受央行總裁楊金龍「信用管制目前就到這裡」說法激勵，國建(2501)、冠德(2520)等個股逆勢表態，太陽能概念股也在馬斯克公開SpaceX後續規劃，提到將導入太陽能發電的利多下，聯合再生(3576)、茂迪(6244)等表現強勢。成為重挫盤面中少數亮點。
少年股神滿街跑！年輕世代瘋投資 詢問最多竟是這檔
投資已不是壯年族的專利，年輕世代對於參與資本市場展現高度熱忱。根據證券交易所最新統計數據，今年第一季全台新開戶人數一舉突破33萬大關，創下有統計以來歷史新高紀錄。在這波理財浪潮中，又以19歲以下青少年族群及61歲以上銀髮族成長最多，然而面對琳瑯滿目的投資工具、複雜的ETF類型，以及如何開始投資等實務難題，往往使得缺乏經驗的青年學子卻步。
台半導體ETF瘋撿折扣價 定期定額人數倍增
【記者柯安聰台北報導】美伊緊張情勢快速升溫，半導體股賣壓湧現，市場波動升高下，半導體ETF定時定額申購熱度持續升溫，根據投信投顧公會資料顯示，今年以來截至4月底，半導體ETF每月定期定額扣款總人數，從...
EPS挑戰3股本！三大法人撒40億元掃貨「記憶體大廠」2.6萬張 5月營收大增182%創高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日來到43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，三大法人賣超1173....
台股重摔1478點記憶體綠一片！外媒示警「快做1操作」
財經中心／綜合報導台股今（10）日受美國記憶體大廠美光（Micron）股價高檔下挫拖累，記憶體族群全線崩盤，南亞科、群聯重挫逾 8％ ，威剛、旺宏同步慘跌逾 7％，終場下跌1478 點，讓許多投資人心癢難耐、蠢蠢欲動想進場撿便宜。不過，卻有外媒緊急示警，稱美光股價雖然在過去一年暴漲近 700％ ，但卻暗藏「2 大致命隱憂」，並呼籲投資人「快做 1 操作」，以免掉入高位套牢的無底深淵。
台股崩跌1478點！台達電、聯發科慘遭血洗 法人揭AI股下一步劇本
美國非農數據引爆市場對聯準會升息疑慮，全球科技股賣壓持續擴散，台股10日再度上演重挫行情。加權指數終場大跌1478.9點，跌幅達3.31%，成交金額達1.32兆元，電子權值股全面遭到提款，台積電、聯發科、台達電與鴻海同步重挫。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
收盤／美股反彈迅速熄火！台股重挫1478點 AI指標股全面倒地
美股AI概念股反彈行情迅速熄火，加上中東局勢再添變數，台股今（10）日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第６大跌點，成交金額達1兆3240.93億元；櫃買指數同步大跌18.80點至405.91點，跌幅達4.43%，成交值3063.52億元，中小型股跌勢更為慘烈，市場瀰漫濃厚避險氣氛。
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
川普又震怒！嗆聲要伊朗「付出代價」，美股三大期指下挫、國際油價上漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早又在社群震怒，痛批伊朗在和平協議的談判時程拖延太長時間，同時還嚴厲警告對方，當前波灣局勢已不容挑釁，威脅德黑蘭將會因此「付出代價」。然而，此段貼文一曝光，加上先前美軍發動報復性空襲影響，讓金融市場再次面臨地緣政治風險。美股三大期指全線跳水，標普 500期貨下跌0.95%、那斯達克100期貨重挫1.41%；而與道瓊工......