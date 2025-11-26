60萬長者面臨憂鬱風暴 專家：孤獨是元兇

台灣2025年邁入超高齡化社會，老年族群的心理健康問題日益受到關注。世界衛生組織（WHO）推估全球老年憂鬱症盛行率約為10%，而根據衛福部國健署最新發表的「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」顯示，台灣老年憂鬱症的盛行率約為13.3%，推估有高達61.4萬名輕、中、重度憂鬱症的高齡者，亟需社會正視。

董氏基金會董事長張博雅表示，國外研究已證實，孤獨感會顯著增加老年憂鬱症的風險，而積極的社會互動、情緒支持和歸屬感，則能有效緩衝心理健康的負面影響。為此，董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，共同推動老年憂鬱防治工作。

前署長葉金川分享「樂齡」心法：把自己照顧好就是功德

為鼓勵長者維持社交連結與活動力，實踐樂齡生活，董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，推出《八十歲，還能跑跳碰》書籍及《你說，我想聽》老年憂鬱防治短片，為長者情緒提供出口。

廣告 廣告

國外研究明確指出，孤獨感會增加憂鬱症的風險。對此，張博雅強調，積極的社會互動、情緒支持和歸屬感，是緩衝孤獨和社會孤立對心理健康負面影響的關鍵。

張博雅表示，基金會推動老年憂鬱防治計畫十年，提供短片、海報、書籍、手冊、專欄文章及網路直播等多元心理健康資源，呼籲大眾「人老心不老」，相互陪伴「話」解憂愁，是預防老年憂鬱症的最佳保健工具。

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥也勉勵高齡者，應「放鬆生活步調，同時增加生活情趣，心有山水不浩作，靜而不爭遠是非，從容地過每一天。」

前衛生署長葉金川於今（26）日發表新書《80歲，還能跑跳碰》，記錄他從70歲到75歲間，如何安排個人生活、維護健康及設立生活目標。他指出，台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上長者已超過總人口20％，約有420萬人。

葉金川表示，退休不代表對社會沒有貢獻，年老的生活依然可以安排得有價值，「最大的功德是把自己照顧好，不拖累兒女、家人、社會、國家，這是可以做到的基本工資。」他希望藉由分享自身經驗，提供這400多萬退休族群參考，證明年老的生活仍能充滿動力、能力和樂趣。

董氏：別讓憂鬱變成病 鼓勵多參與社區活動

談到老年憂鬱的成因，董氏基金會董事長張博雅一針見血地指出，憂鬱症的其中一個主因就是太孤獨，過去長者可以三不五時到街頭巷尾「張家長、李家短」的時代，很少有憂鬱症，但現在都市生活大家都繁忙，人們彼此互動減少，就會變得孤獨。

張博雅呼籲，如果長者可以積極參與社區活動，得到社區的支持，與鄰里互相協助、照顧，孤獨感就會逐漸減少。基金會也鼓勵大眾，務必保持社交連結與活動力，讓情緒有個出口，別讓憂鬱變成病，才能真正實踐樂齡生活。