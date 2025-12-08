60軍人涉租帳戶給不法集團、上士遭羈押 馬防部：依法究辦

馬防部驚爆上士出租蝦皮帳號涉洗錢，連江地檢追出60名現役軍人涉案。

連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用，檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞聲請羈押禁見獲准。馬防部回應，秉持「勿枉勿縱、刑懲併行」原則逐一檢視涉案情節，並予以相對應處置。呼籲官兵提高警覺，避免遭不法集團利用。

連江地檢署今（8）日發布新聞稿提到，檢方於113年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為。經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於114年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團。

檢方指出，偵辦查獲馬防部曾姓上士涉嫌違反洗錢防制法等案件，向軍中同袍、友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。並認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方續指，全案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，至於金流及用途是否涉及詐欺，續由檢察官指揮刑事局中打犯罪中心及馬防部全面清查中。馬防部則表示，此案由連江地檢署主導偵辦，並透過軍司法聯繫窗口與馬防部密切合作查明涉案人員。

馬防部說明，全程秉持「勿枉勿縱、刑懲併行」原則，依據《國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表》逐一檢視涉案情節，並予以相對應處置，後續亦將依法律程序持續辦理。案發後第一時間即配合司法調查，主動清查相關人員，並以最快速度完成行政作業，期盼讓案件早日釐清，避免影響部隊穩定。

馬防部強調，為確保防區整體戰備不受衝擊，部隊已完成兵力調整，各項任務運作均維持正常狀態，使影響降至最低。將持續推動法紀與法治教育，讓官兵深刻理解勿以身試法的重要性，培養正確守法觀念，確保單位風紀純正，也呼籲官兵提高警覺，避免遭不法集團利用，共同維護軍隊形象與社會安全。