60週年校慶前夕 嘉藥職安系史素娟提前畢業
（記者黃文記攝）
記者黃文記∕仁德報導
嘉南藥理大學今年將慶祝創立六十週年校慶，二十六日先迎來校史第四十位成功提前畢業的學生，職業安全衛生系學生史素娟成績優異，提早完成學業，校長張翊峰與師長為其舉辦一場溫馨隆重的微型畢業典禮，一起祝賀史素娟邁向人生重要的里程碑。
嘉藥自九十五學年度實施「成績優異學生提前畢業制度」，依據該校成績優異學生提前畢業辦法規定，學生須於修業年限屆滿前一學期或一學年修畢該系應修學分，每學期學業與操行成績須達八十分以上，且成績排名需為該系、該年級、該班前５％，才能申請提前畢業，其審核標準相當嚴謹。
史素娟原就讀台東大學，因故於大二時休學，之後在家人鼓勵下重返校園，選擇嘉南藥理大學就讀，入學初期並非就讀職業安全衛生系，經由職安系學長介紹下轉入職安系就讀，也因此開啟截然不同的人生方向。轉系後的她在系上老師傾囊相授與用心栽培下，展現強大的學習動能，彷彿開啟學習「加速鍵」，短短一年半內即考取「乙級職業安全衛生管理員」。
求學期間，史素娟曾於安親班與便利商店打工，在課業與工作的雙重壓力下，她逐漸培養出良好的時間管理能力，她秉持「上課專心聽講，有問題下課立即請教」的學習態度，妥善規劃學習與工作進度，畢業前已取得包含「乙級職業安全衛生管理員」、「甲種職業安全衛生主管」、「缺氧作業主管」、「營造業甲種職業安全衛生業務主管」、「板模支撐作業主管」、「屋頂作業主管」及「施工架組配作業主管」等共七張專業證照，展現高度專業競爭力。目前她已順利找到工作，預計於二月份正式進入職場，提早展開職業生涯。
其他人也在看
中彰投分署公益就業 籲一份年節好禮助弱勢人生轉彎
農曆春節將至，年節送禮不只是傳遞祝福，也能成為支持弱勢就業的力量。勞動力發展署中彰投分署推動「多元就業開發方案」，透過補助與專業輔導，協助民間團體培力弱勢族群、創造就業機會。今年春節特別精選三款人氣公益禮盒，邀請民眾用一份好禮，支持弱勢失業者學習一技之長，送出好人情，也為自己留下好福氣。走進臺中的烘焙坊，奶油香氣中夾雜著專注與期待。由臺中市身心障礙者福利關懷協會成立的「微笑天使手作烘焙坊」，為身心障礙者打造穩定的工作舞台。中彰投分署透過多元就業開發方案補助經費，並導入行銷專家輔導，協助產品成功進軍市場，並榮獲2025年台中10大伴手禮首獎。春節推出的「福滿酥香禮盒」集結蝴蝶酥、椒鹽米粿等多款手做點心搭配日月潭紅茶，每一份都是學員親手完成的成果。聯絡電話：04-226073 ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高雄婚育宅加碼40% 育兒租金最高年補貼2.4萬元
陳其邁視察大寮社宅 宣布高市府婚育宅、育兒租金雙雙再加碼 【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄挺婚育，安居再加碼！台灣好報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
王鴻薇爆聯輔基金會安插創意私房案罪犯 經部中企署：將查證
國民黨立委王鴻薇今（26日）指控，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理葉仁創涉嫌安插人事，名單中竟出現涉「創意私房」案的郭姓男子，痛批經濟部主管單位形同窩藏罪犯，對此，經濟部中小及新創企業署表示，將進行查證並嚴謹處理，確保一切符合程序與法令。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
2月職場運狂飆！4大星座升職加薪全靠這天 財運人緣全開掛
2月星象變化帶來全新能量，職場運勢漲潮！《搜狐網》運勢專欄指出，有4個星座將在2月迎來事業突破，不僅升職加薪在望，還能獲得貴人助力與資源加持，成為辦公室焦點。趁黃金期出擊，把握好機會，你也可能是下個職場明星！林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
年後補新血！半導體徵才博覽會釋千職缺 新鮮人年薪上看百萬
年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，隨著 AI、半導體與先進製程持續推進，包括研發、製程、軟硬體及 AI 應用等工程職缺全面擴增；新竹、高雄兩大科技聚落第一季人才需求明顯攀升。國際人才平台 Cake 年後接連推出半導體科技徵才博覽會，釋出上千筆職缺，企業更祭出新鮮人首年年薪上看百萬，搶攻科技新血。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
小孟老師曝2026轉職運勢 「5生肖」換工作可發大財
命理專家小孟老師近日在臉書發布影片，分享2026年在事業發展上較有轉職與升遷機會的5個生肖，指出若遇到合適的工作邀約，可評估是否轉換跑道，有機會改善職涯與收入。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 623則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 426則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 181則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 34則留言