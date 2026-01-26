60週年校慶前夕 嘉藥職安系史素娟提前畢業

嘉藥為職業安全衛生系學生史素娟（右四）舉辦一場溫馨隆重的微型畢業典禮。

（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

嘉南藥理大學今年將慶祝創立六十週年校慶，二十六日先迎來校史第四十位成功提前畢業的學生，職業安全衛生系學生史素娟成績優異，提早完成學業，校長張翊峰與師長為其舉辦一場溫馨隆重的微型畢業典禮，一起祝賀史素娟邁向人生重要的里程碑。

嘉藥自九十五學年度實施「成績優異學生提前畢業制度」，依據該校成績優異學生提前畢業辦法規定，學生須於修業年限屆滿前一學期或一學年修畢該系應修學分，每學期學業與操行成績須達八十分以上，且成績排名需為該系、該年級、該班前５％，才能申請提前畢業，其審核標準相當嚴謹。

史素娟原就讀台東大學，因故於大二時休學，之後在家人鼓勵下重返校園，選擇嘉南藥理大學就讀，入學初期並非就讀職業安全衛生系，經由職安系學長介紹下轉入職安系就讀，也因此開啟截然不同的人生方向。轉系後的她在系上老師傾囊相授與用心栽培下，展現強大的學習動能，彷彿開啟學習「加速鍵」，短短一年半內即考取「乙級職業安全衛生管理員」。

求學期間，史素娟曾於安親班與便利商店打工，在課業與工作的雙重壓力下，她逐漸培養出良好的時間管理能力，她秉持「上課專心聽講，有問題下課立即請教」的學習態度，妥善規劃學習與工作進度，畢業前已取得包含「乙級職業安全衛生管理員」、「甲種職業安全衛生主管」、「缺氧作業主管」、「營造業甲種職業安全衛生業務主管」、「板模支撐作業主管」、「屋頂作業主管」及「施工架組配作業主管」等共七張專業證照，展現高度專業競爭力。目前她已順利找到工作，預計於二月份正式進入職場，提早展開職業生涯。