60關鍵藥優先國產化 擬設基金加強供應韌性

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）避免缺藥，衛福部長石崇良表示，鎖定約60項關鍵藥物，含部分高血壓及糖尿病用藥等，未來供應不穩通報，將緊急限縮藥價差，成立基金補助儲備報廢損失，盼年底前提出相關專法。

第7場「健康台灣」委員會議3月5日舉行，當時決議成立藥物韌性推動委員會，協助國內原料藥及製藥廠提升國產原料比例，藥物韌性推動委員會近期完成第一次會議，石崇良今天下午向媒體說明會議決議。

石崇良說，去年行政院核定為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，藥物韌性推動委員會因應而生，未來每季舉行1次，追蹤藥品韌性5大策略，含國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適及國際合作。

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石崇良表示，國藥國造將與經濟部合作，由經濟部輔導業者投入生產，以提升藥品供應韌性。衛福部已從500多項基礎藥品中盤點出約60項關鍵藥物，因藥證較少、供應較不穩定，將優先推動國產製造。

石崇良進一步說明關鍵藥物分為3類，第1類是國人常用但藥證較少、供應來源集中的藥品，如部分高血壓及糖尿病用藥；第2類為長期仰賴專案進口的藥品，如治療梅毒的抗生素 Penicillin G；第3類則是因用量少、幾乎無藥證的兒童特殊劑型藥品，將優先推動在地製造。

石崇良說，推動國藥國造須同步落實國藥國用，否則在地生產卻無醫療端採用，無助提升韌性。因應未來3年暫停藥品費用支出目標制（DET），可檢討藥品支付標準，如針對供應不穩定藥品的通報制度，緊急限縮藥價差，讓廠商有更大利潤空間，以確保持續供應。

第3個策略是智慧調度，規劃成立國家級藥物智慧物流與儲備中心，同時整合醫療院所、藥局與藥商生產、庫存、運銷及健保申報等資料，建立全國藥品供需監測整合系統，未來推動安全倉儲機制，整合需求與統一採購。

針對法規調適，石崇良以Penicillin G為例，這款藥仍在關鍵感染症中扮演角色，但缺乏國內藥證，必須依賴專案進口。「這不是製造能力問題，而是法規限制」，需突破現行法規；此外，確保持續供應可能需成立基金，補助儲備藥物過期報廢造成的損失，在年底前提出相關專法。

石崇良說，推動國際合作同樣是改革重點，沒有任何國家能夠將所有關鍵藥品及原料藥完全在地生產，必須建立區域性或友好國家間的合作與互補機制，強化藥品供應穩定性。近年相關措施已見成效，今年藥品缺藥通報案件已有下降趨勢。（編輯：李亨山）1150609