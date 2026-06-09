60關鍵藥優先國產化 擬設基金加強供應韌性
（中央社記者陳婕翎台北9日電）避免缺藥，衛福部長石崇良表示，鎖定約60項關鍵藥物，含部分高血壓及糖尿病用藥等，未來供應不穩通報，將緊急限縮藥價差，成立基金補助儲備報廢損失，盼年底前提出相關專法。
第7場「健康台灣」委員會議3月5日舉行，當時決議成立藥物韌性推動委員會，協助國內原料藥及製藥廠提升國產原料比例，藥物韌性推動委員會近期完成第一次會議，石崇良今天下午向媒體說明會議決議。
石崇良說，去年行政院核定為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，藥物韌性推動委員會因應而生，未來每季舉行1次，追蹤藥品韌性5大策略，含國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適及國際合作。
石崇良表示，國藥國造將與經濟部合作，由經濟部輔導業者投入生產，以提升藥品供應韌性。衛福部已從500多項基礎藥品中盤點出約60項關鍵藥物，因藥證較少、供應較不穩定，將優先推動國產製造。
石崇良進一步說明關鍵藥物分為3類，第1類是國人常用但藥證較少、供應來源集中的藥品，如部分高血壓及糖尿病用藥；第2類為長期仰賴專案進口的藥品，如治療梅毒的抗生素 Penicillin G；第3類則是因用量少、幾乎無藥證的兒童特殊劑型藥品，將優先推動在地製造。
石崇良說，推動國藥國造須同步落實國藥國用，否則在地生產卻無醫療端採用，無助提升韌性。因應未來3年暫停藥品費用支出目標制（DET），可檢討藥品支付標準，如針對供應不穩定藥品的通報制度，緊急限縮藥價差，讓廠商有更大利潤空間，以確保持續供應。
第3個策略是智慧調度，規劃成立國家級藥物智慧物流與儲備中心，同時整合醫療院所、藥局與藥商生產、庫存、運銷及健保申報等資料，建立全國藥品供需監測整合系統，未來推動安全倉儲機制，整合需求與統一採購。
針對法規調適，石崇良以Penicillin G為例，這款藥仍在關鍵感染症中扮演角色，但缺乏國內藥證，必須依賴專案進口。「這不是製造能力問題，而是法規限制」，需突破現行法規；此外，確保持續供應可能需成立基金，補助儲備藥物過期報廢造成的損失，在年底前提出相關專法。
石崇良說，推動國際合作同樣是改革重點，沒有任何國家能夠將所有關鍵藥品及原料藥完全在地生產，必須建立區域性或友好國家間的合作與互補機制，強化藥品供應穩定性。近年相關措施已見成效，今年藥品缺藥通報案件已有下降趨勢。（編輯：李亨山）1150609
其他人也在看
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
全台190萬人吃安眠藥 健保署出手管制「3情況」不給付
台灣進入超高齡社會，健保署最新統計指出，全台每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上高齡族群就占了4成，但長期或多重使用安眠藥，可能增加跌倒與骨折機率，長期下來也有失智風險。對此，健保署將針對65
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
衛福部6月新制！乳癌、大腸癌等高價藥納健保 罕病最高年省622萬
家有重症或癌症患者，動輒百萬的藥費常壓得全家喘不過氣來。衛福部公告，6/1起實施醫藥與長照新制，健保新增2項藥品並擴增7項藥品，鎖定乳癌、肺癌及罕病等重症，每年最高可省約622萬元藥費，讓病人荷包無痛
末期癌王腫瘤全消失！老翁買壽衣奇蹟續命 醫盼新藥納一線
一名70歲老翁罹患末期黑色素癌，原已準備後事，卻因「免疫檢查點抑制劑」治療奇蹟存活10年。黑色素癌惡性度高且化療效果有限，而免疫療法能喚醒免疫系統精準抗癌，已成國際首線治療標準。然而台灣健保目前僅列為二線給付，導致病患恐錯失救命時機。醫界呼籲政府應善用「百億癌症新藥基金」，加速將實證有效的免疫新藥納入健保一線給付，讓更多癌友獲得重生的機會，補足新藥健保空窗期。
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
台積電（2330）今（10）日下午公布5月營收，但股價先跌25元，失守2300元關卡，專家表示，神山近期表現相對落後大盤，反而是很好的投資機會，建議投資人可趁其股價相對弱勢時，持續分批布局。
芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話
零關稅尚未進口 國產花生崩跌
雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
外資大砍917億要崩了？ 專家喊免驚：重點在流向
台股歷經重挫後隔日便狂飆1201點站回4萬4千點。但盤後外資卻驚人暴砍917億元，引發市場恐慌。分析師楊雲翔發文直言，關鍵在於產業趨勢與資金流向，更點名一檔被低估的PA功率放大器概念股，正迎來多頭爆發期。
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
驚險救援經過曝「困馬太鞍溪一夜」奇蹟生還！工地主任獲救睜眼…說這句
受豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪昨天（8日）水暴漲，60歲鄧姓工地主任在移置機具時，連人帶車被溪水沖走；所幸，當晚有部落青年聽聞他的呼救聲，通報消防，耗費一整晚，才在今天（9日）清晨順利，接觸到受困的鄧男，他用虛弱的聲音，說出「救救我吧」；幾經努力，搜救人員將他拖回岸邊送醫；搜救人員也回顧這段驚險過程，更驚呼「人能活著，真的是奇蹟」。
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵...
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
養貓恐增思覺失調風險？研究指「弓形蟲」是關鍵
一項橫跨逾半世紀的大規模統合分析指出，曾飼養或長期接觸貓隻的人，被診斷出思覺失調症相關疾病的機率相對較高。研究成果已發表於《思覺失調症通報》（Schizophrenia Bulletin）期刊，引發外界對寄生蟲弓形蟲與精神健康之間關聯的高度關注。
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控