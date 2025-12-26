60：51！藍白通過「彈劾賴清德」提案 綠：不會過

即時中心／潘柏廷報導

行政院長卓榮泰拍板不副署藍白再修版《財劃法》後，而因總統賴清德也表態力挺政院的決定，使得在野立委上週五（19日）正式宣布要提案彈劾賴清德；立法院今（26）日上午表決之前各黨團推派代表發言，其中，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱痛便批兩黨精神錯亂，還是黨格分裂。但歷經記名表決後，藍白仍挾多數人數優勢，以贊成60票輾壓民進黨反對51票，使得「對總統賴清德提出彈劾案」提案通過。

立法院今日上午就彈劾總統提案前，先由各黨團推派代表發言；當國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌發言後，輪到鍾佳濱一開口就表示，今天提案簡直是憲判當空氣，拿彈劾當遊戲，而提出的政黨不只是精神錯亂，還是黨格分裂。

針對傅崐萁發言期間，播放時任民進黨主席蘇貞昌要求罷免時任總統馬英九的影片，鍾佳濱則嗆「罷免與彈劾傻傻分不清」，而對於黃國昌發言時稱「違法亂紀提出彈劾」，但在《憲法》裡面中華民國總統曾經接受罷免共3次，分別是在2006年6月、9月、11月。

他進一步說明，選舉是放出去的權力，罷免是收回來的權力，而政黨對總統提出罷免是追究其政治責任，要交給全民公投決定；彈劾則是實質違法為前提，根據《憲法》第52條「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」，也就是當總統違法時只有特過彈劾解決。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，先不要說目前在野黨加起來的人數，沒辦法超過三分之二的提案門檻，更遑論提案成立後要交給憲法法庭審理。

面對有立委稱賴清德違法，鍾佳濱提到，看到提案內容指說違反《憲法》，根據《憲法》第77條司法院是最高司法機關，而第78條則規定憲法法庭負責違憲以及統一法律的解釋，因此就只有憲法法庭才能站出來指總統違反憲法。

綜合上述，鍾佳濱痛批，待會討論的提案中，國民黨竟提出對於憲判不予接受，居然司法權可以凌駕五權之上，「藍白合國會我最大、國會獨大；左手提出要對總統彈劾，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，這不是精神錯亂、黨格分裂？一方面把憲判當空氣，一方面拿彈劾當遊戲」。

最後鍾佳濱嚴正提醒在野黨，憲法是國家根本大法，昨天是行憲紀念日，不要過了耶誕節，忘了憲法要遵守，｢還是再次強調，如果真的要合憲，就請遵守憲判的決定，而立法院不要再做出國會違法違憲的決定」。

