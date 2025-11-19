600位沒完成住院訓練醫師要小心 衛福部要「杜絕直美」拚明年元旦上路

醫美醫療事故頻傳，衛福部日前規劃修法杜絕「直美醫師」，意即未經住院醫師受訓，取得國考醫師資格後直奔醫美診所執業之醫師。衛福部已預告修正特管辦法，未來醫師若要執業必須經過住院醫師（PGY）訓練結束，已執業醫師也得回醫院補訓，最快明年元旦上路。



衛福部正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，將醫美主要的醫療項目光電治療、針劑注射等處置嚴格納管，限定未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作，禁止直美。



醫事司副司長劉玉菁表示，若醫療涉及手術的美容項目，需要取得外科系專科醫師執照，若風險程度更高，則需要取得指定專科執照，才能進行特定手術。完成PGY訓練的只能進行處置類的光電、針劑療程。

全台近600位醫師 未經醫院訓練執業



全台仍有許多醫美診所為「直美醫師」。劉玉菁盤點衛福部醫師執業登記數據，目前有約600位醫師未完成PGY訓練，直接執業，但由於台灣並未有醫美科的登記科別，無法確定是否這近600位都是直美醫師。



新法預計明年元旦上路，是否明年起這些醫師都不再能夠執業？劉玉菁說，新法上路後會預留一段時間，讓不符合資格的醫師補足相關訓練，不會一公布就禁止執業，目前條文仍在30天預告期，持續蒐集各界意見。



台北市醫師職業工會理事長陳亮甫則表示，以「病患安全」為理由提高醫美執業門檻，但重大醫療事件是否與未受專科訓練的醫師有關，並無相關證據顯示，醫療事故出於直美醫師或其他專科背景醫師的比例等資料也未公布，衛福部應提出具體數據。