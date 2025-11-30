600公頃良田遭淹 花蓮拚復耕

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，下游光復鄉農地被淤泥、漂流物覆蓋，農作物因失去養分漸漸枯死。（羅亦晽攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，下游河床被大量淤積土砂墊高，光復、萬榮、鳳林等3鄉鎮共約600公頃良田被大量土砂淹沒，農友被迫中斷農耕等待重建。花蓮區農業改良場確認淤土無汙染疑慮後，提出復耕方式並在示範田區種植綠肥、蘿蔔、蕎麥等冬裡作，盼能在明年春作時恢復耕種，同時會持續蒐集農友其他想法，研擬具體政策措施。

洪災後，花改場展開土壤改善試驗，依淤土深度小於10公分、10至20公分及超過20公分等3種程度，向農民分享改良技術，並與3位受災狀況程度不同的農友合作，規畫4種不同樣態示範田區，展開不同策略恢復作業，藉此讓符合條件的農地能在明年春作前復耕。

花改場作物環境科助理研究員倪禮豐表示，經檢測堰塞湖沖積下來的砂土，確認無重金屬汙染疑慮，且是pH值平均8.3至8.5的鹼性土，有機質含量很低、不到0.1％。

他指出，農地若淤土達20公分以上，可先使用硫磺降低酸鹼值，並以每公頃20公噸以上有機質肥料與表土混合提升地力，再整地撒播豆科等綠肥種子或種植油菜、蘿蔔、蕎麥等非豆科的冬裡作；淤土小於20公分可和原來土層混合改善土壤，補充有機肥與先前土壤性質接近，應可直接復耕。

倪禮豐說，示範田區主要以蘿蔔、玉米、大豆、甘薯與樹豆等作為後續種植作物，同時也會搭配深耕、施用有機肥料、種植綠肥等措施提升地力。冬裡作現在種植，可在明年春作檢視成果，若綠肥發芽漂亮，下期作物就沒有問題，若因天氣因素生長不好，明年春作經土壤改善後，也會有一定成效。

受災農民林泓薪憂心認為，自己種植稻田面積約6.8公頃，淤泥深度不一，有的20公分、有的高達50公分，洪災過後只能先休耕，總損失高達200多萬元，不知道花改場試種會不會成功，光是想到就頭痛。

馬太鞍溪下游正展開疏濬工程，昨早疑因疏濬專用道路坑洞多，1輛載滿砂石的曳引車行經下坡時，車頭不慎側傾撞上對向車身被壓扁，導致潘姓駕駛受困，經救難人員使用破壞器具將人救出，所幸身上僅多處擦挫傷，無生命危險，詳細肇因待警方釐清。