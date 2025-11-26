600萬卯兔星君神尊「找回來了」！ 3賊撞壞國寶 陳啓村親現身

台南下營九龍太子宮，日前傳出「卯兔星君」的國寶神尊金身被偷走，警方成立專案小組後，終於找到了失竊的卯兔星君（圖／TVBS）

台南下營九龍太子宮，日前傳出「卯兔星君」的國寶神尊金身被偷走，警方經過一個多禮拜後，終於將3名竊賊逮捕歸案，26日下午，人間國寶雕刻大師陳啓村，跟九龍太子宮主委，一起進行安座儀式，大家對於神尊能順利找回，都相當感動。

警方將找回的神像抱進警察局時，現場氣氛莊嚴而感人。這尊供奉了27年的國寶神尊失竊一週後終於回歸。台南市民政局長姜淋煌表示希望祈求保佑大家平安順利，並帶領眾人向神尊行三鞠躬禮。人間國寶雕刻大師陳啟村在場時表示，這尊卯兔星君神尊不僅是全台第一件，更是全世界獨一無二的作品，因為從頭到尾都是他親自設計、繪圖和雕刻的。

身穿黑衣的，就是人間國寶雕刻大師陳啓村，這尊失竊的卯兔星君神尊，就是他的心血力作（圖／TVBS）

案件回顧顯示，14日凌晨有竊賊闖入九龍太子宮，將價值600萬元的國寶卯兔星君神像金身偷走。下營九龍太子宮主委吳金燕表示，神尊失竊期間她非常擔憂，甚至睡不著覺、吃素祈福，希望能盡快找回神尊，當得知神尊被尋回時，她激動地大聲呼喊「我找到你了」。

警方與刑大組成專案小組後，在台中和高雄分別拘提3名有竊盜前科的嫌犯到案，並成功尋回卯兔星君神尊。據了解，這些竊賊原本打算販售神尊牟利，但尚未得手就被逮捕。更不幸的是，在逃亡過程中，神尊的靠背被撞壞，導致神像受損。台南市麻豆分局分局長洪國哲表示，雖然神像有些微受損，但會在大師的修復下慢慢恢復。九龍太子宮人員也證實，神尊原本有一個靠背，但已被打掉。

警方研判偷神尊，是要販售得利，沒想到還沒賣就先被抓，逃亡過程中，還把神尊的靠背撞壞（圖／TVBS）

26日下午，陳啟村大師親自到麻豆分局見證安座儀式，將神尊請回九龍太子宮。這場儀式標誌著流浪在外一週多的卯兔星君神尊終於回到廟宇，可以繼續保佑當地信眾。

