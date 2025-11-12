600萬台人受害？日本擬漲「出國稅」 最高恐加徵三倍費用

即時中心／林耿郁報導

日本政府正著手進行稅制改革討論，其中備受關注的，是調漲「國際觀光旅客稅」（俗稱出國稅）。現行出國稅為每名旅客1,000日圓（約200元新台幣），未來可能一口氣提高三倍至3,000日圓（約600元新台幣），引發各界討論。

要漲價了？日本2019年正式開徵出國稅，不分國籍，只要是從日本出境的旅客，每人需繳交1,000日圓的費用，且直接加在機票等費用中徵收。2024年收到524億日圓（約105億新台幣）費用，成為日本觀光行政的重要財源。

廣告 廣告

隨著疫情後觀光潮大爆發，日本多地出現公共交通塞車、風景區過度擁擠，以及遊客行為脫序，與居民發生衝突「迷惑行為」等觀光公害亂象。

NHK報導，政府認為既然觀光需求上升，應調漲出國稅，作為改善旅遊環境與管理的財源。部分意見甚至主張從1,000圓提高到3,000圓。

反對派：恐與吸引觀光客的國家戰略矛盾

然而，反對方擔憂日本正致力於吸引更多外國觀光客，提高旅遊成本恐「適得其反」，且此稅一出，日本民眾離境也要加稅，影響「自家人」。

此外，觀光稅是否真正用於觀光環境改善？也需加強透明度。

政府與執政黨將在年底前敲定稅制改正案，討論重點包括是否調漲出國稅？以及若調高，應提高到多少金額，才能平衡「財政收入」與「觀光負擔」？

後續費用如何調整，將成為最受關注的觀光與稅制議題之一。

台灣受影響甚鉅

2024年，日本迎來近3,700萬海外遊客，其中台灣一國就包辦604萬人次，僅次南韓、中國。

去年台灣人在日消費合計約1.09兆日圓，換算超過兩千億新台幣，排名海外國家第二高；平均每位台灣旅人，在日消費18.8萬日圓（約3.77萬新台幣）。

原文出處：快新聞／600萬台人受害？日本擬漲「出國稅」 最高恐加徵三倍費用

更多民視新聞報導

日旅注意！台灣人最愛去「東北已傳50例熊害」 地方出招反制

JR山手線環狀營運100週年！ 東京歷史刻印其中

穩了？日政府將修訂觀光方針 未提「外籍遊客減量」項目

