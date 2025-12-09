600萬台人注意！日政府「均一價」調高出國稅 每人恐多付2000日圓

即時中心／林耿郁報導

荷包失血！受外國觀光客持續增加、各地面臨「過度旅遊」壓力之際，日本政府研議在明（2026）年度稅制改革中，把現行的「國際觀光旅客稅」（出國稅）從1,000日圓一律調高至3,000日圓（約新台幣600元），不分日本、外國人均一體適用。

600萬台人注意！NHK報導，現行「出國稅」規定，任何人只要從日本離境，飛機、船票均會加收1,000日圓（約新台幣200元）費用；上一年度此項目狂賺超過520億日圓（約104億新台幣）稅收，並用來環境改善、觀光推廣等。

隨著訪日遊客暴增，部分自民黨議員主張調高稅額，以強化地方觀光管理與維護財政來源；目前政府方向傾向採「均一價3,000日圓」方案，放棄對商務艙、頭等艙課徵5,000日圓（約新台幣1,000元），以免徵收系統變得太複雜。

由於出國稅同樣向日本國民課徵，日本政府也在研議配套措施，包括調降護照申辦手續費等，以減輕自家人負擔；具體內容預計納入明年度稅制改革大綱中。

據統計，去（2024）年日本迎來約3,678萬外籍旅客人次；台灣就貢獻多達604萬人次，僅輸給南韓的881萬人次，以及中國的698萬人次；狠甩第四名美國的272萬人次、香港的268萬人次、與泰國的115萬人次。

