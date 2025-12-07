600隊迎戰耶誕馬拉松 劉和然：跑步中感受新北節慶魅力

跑者於清晨在新北市民廣場出發，參加2025耶誕馬拉松接力賽，沿途在燈飾與節慶氛圍中奔馳。（圖／翻攝自新北市政府資訊網）

2025年「新北市耶誕馬拉松接力賽」今（7）日清晨於市民廣場開跑，今年邁入第二屆，延續去年的高人氣，以三人接力制登場，共吸引近600支隊伍參賽，是耶誕城系列活動中備受矚目的賽事之一。新北市副市長劉和然表示，市府將持續推動運動與城市活動的結合，讓市民跑出幸福。

今年賽事總長 24.7 公里，分為 8.4 公里、5.2 公里與 11.1 公里三棒，短、中、長距離一次涵蓋，讓不同程度的跑者都能參與。賽道自市民廣場出發，沿縣民大道延伸，跑者揹著象徵接力信物的銀色大鈴鐺奔馳，增添節慶氣息。現場亦可見造型隊伍吸引注目。完賽後，跑者可獲得可拼組為金色聖誕樹的立體獎牌，成為團隊獨有的紀念。

起跑前，耶誕城燈飾同步點亮，營造清晨節慶氛圍。今年也新增「團隊大進場」設計，讓隊友共同跑進終點拱門，強調團隊合作精神，留下專屬完賽畫面。

劉和然表示，新北耶誕馬拉松兼具運動觀光與節慶特色，吸引多元族群參與。他強調，市府未來將持續推動運動與城市活動的結合，讓市民與旅客都能在新北歡樂耶誕城裡，跑出幸福、跑出回憶。

新北市副市長劉和然表示，耶誕馬拉松已成城市活動亮點，未來將持續推動運動觀光與節慶結合。（圖／CTWant攝影組）

