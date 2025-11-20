600 位藥師齊聚臺大國際會議中心 點燃公益永續之火 啟動全人健康照護新元年

作者/林招煌





在高齡化、慢病化與亞健康議題全面升溫的此刻，社區藥局被視為臺灣最具潛力的健康照護樞紐。社團法人中華亞健康協會19日於臺大國際會議中心 301 會議廳舉辦「點燃公益之火——600 位藥師從社區藥局起跑」記者會，啟動全國性的「公益 × 永續 × 全人健康」行動計畫，象徵臺灣社區藥師角色正式邁入新階段。





臺北市藥師公會尹岱智理事長：

「社區藥師是臺灣最容易被看見、卻最被低估的健康力量！」





本次活動中，臺北市藥師公會理事長尹岱智受訪時特別指出，社區藥局與民眾的距離，是所有醫療專業中「最貼近生活的一環」。

尹理事長表示︰

「許多人以為藥局只有調劑，其實藥師是一個家庭最可信賴的第一線守門員。民眾遇到健康困擾，走進藥局願意詢問藥師的比例，比走進診間還高。越是高齡、越是弱勢，越需要社區藥師拉一把。」





他強調，台北市擁有全國最密集且專業度最高的藥師群，肩負的責任比外界想像更多：

支持慢病管理與用藥安全

提升民眾健康識能

協助長照銜接與社區支持

做好居家照護的轉介與預警角色

尹理事長也直言，臺灣正面臨「醫療量能緊縮 × 高齡曲線加速」，社區藥局將是下一階段的核心節點。





「不是等醫療系統吃不消才開始改革，而是要在藥局這一站，提前守住健康。」

公益與永續的真正落地：從藥局的一小步開始

尹岱智理事長指出，過去業界長期缺乏跨領域整合，而這次協會發起的公益永續行動，讓臺北市藥師公會看到「跨界協作的新可能」。





他說︰

「公益不是喊口號，是要能被落地、被複製、被傳承。當一間藥局願意開始，一條街、一個社區都會被帶動。藥師的專業一旦被看見，健康照護的品質就會上去。」





尹理事長也承諾，臺北市藥師公會將全力支持未來的專業訓練、跨域合作、健康促進計畫，並與其他縣市藥師團體共同擴大公益影響力。

政府 × 公會 × 協會 × 社區藥局 建構新生態

活動中，中央健保署陳亮妤署長、臺北市衛生局黃建華局長預先錄影，藥師全聯會林憶君理事長到場致致詞，肯定此次跨界合作的重要性。

啟動儀式後，三場專題分享深入解析：

慢病管理與早期介入 亞健康族群需求發展 社區藥師在永續健康中的關鍵角色

現場超過 600 位藥師與產官學代表參與，象徵「全人健康照護」不再只是願景，而是正一步步被落實。

公益永續新元年：從藥師的專業、從社區出發

隨著臺灣邁入超高齡社會，藥師不再只是「領藥」的專業，更是陪伴民眾身心健康的重要力量。本次記者會不只啟動公益計畫，也象徵藥師群共同點亮健康照護的新未來。協會表示，未來將持續深化跨界合作，讓公益不再是短期活動，而是長期可持續的健康行動。



