6000名流浪運動教練 擠不進學校窄門

台灣除了「流浪教師」，還有至少六千多人是找不到正式工作的「流浪教練」，他們原是提升台灣運動競爭力的引擎，卻因制度漠視，進不了學校這道窄門，即使對體育教育仍有熱情，只能無奈斜槓或轉行，放棄培育體育人才的夢想。

依「國民體育法」及「高級中等以下學校體育班設立辦法」規定，學校若有一班體育班，每校至少配置專任運動教練一人，有兩班就至少有兩名教練。

不過中華民國專任運動教練協會推估，目前流浪教練有六千多人，原因是一個體育班平均約有三個單項，有一名運動教練即合乎規定，學校考量節省經費，只聘一名教練。以北市八十二個體育班為例，專任運動教練一四○名，看似不缺，但其實有二四○個單項，教練缺額上百名，其他縣市缺額恐更嚴峻。

廖力賢從田徑選手退役擔任代理體育老師已五、六年，有專任教練證照，至今等不到專任教練缺，只能在北市某國小當體育代理老師。

「只要有開缺，大家就像猛獸想要去搶。」廖力賢感嘆，每年代理老師缺額，比專任教練缺額多上百倍，身邊有朋友原本是青年奧運選手，雖然熱血想當教練，但沒多久就去賣臭豆腐，更多人是餐飲業或營造業，熱忱逐漸被消磨殆盡。

廖力賢說，兩年來都沒有田徑教練缺，每年要承受代理教師一年一聘壓力，生活沒安定感，尤其就要結婚，還要買房子、養小孩，經濟壓力愈來愈大，「不知道哪天我會想放棄」。

另一名流浪教練林家顥目前擔任新北某校外聘教練，迫於經濟壓力，他下午到學校帶隊，早上兼差到百貨公司清潔消毒，加總月薪不到四萬元。

「要進入學校這道窄門真的困難重重。」林家顥說，招聘過程缺乏公開透明制度，懷疑存有內定或黑箱，身邊許多人因熱情消退，最終轉行做保險經紀、健身等，甚至當外送員，惡性循環下，台灣如何培育優秀人才？

專任運動教練協會去年與立委柯志恩等人舉行記者會陳情。運動部次長鄭世忠當時表示，專任運動教練聘用的相關規範牽扯教育部、各縣市教育員額、銓敘部等，在公務體系下確實限制非常大，希望地方政府開缺釋放員額，也必須取決地方首長意願，會再跟教育部、各縣市教育局處討論。

