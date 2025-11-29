6000架空中巴士緊急召回！憂太陽輻射損壞數據 全球過半數機隊受影響

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）在當地時間28日宣布，將召回正在營運中的6000多架A320系列飛機，進行預防性改善。空中巴士公司表示，強烈的太陽輻射可能會損壞航空系統的重要數據。這是空中巴士55年來規模最大的召回事件之一，將影響全球超過一半的機隊。

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）在當地時間28日宣布，將召回正在營運中的6000多架A320系列飛機，進行預防性改善。（圖／翻攝自Airbus官網）

根據路透社報導，業內人士指出，這次召回起因於上個月底，美國捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機，從墨西哥坎昆（Cancún）飛往新澤西州紐瓦克（Newark）的航班，因飛行控制異常及非指令性高度下降急速下墜，導致多名乘客受傷，最後在佛羅里達州坦帕（Tampa）迫降，美國聯邦航空總署（FAA）介入調查。歐盟航空安全總署（EASA）28日晚間下達強制修復的緊急指令。

A320系列已超越波音787成為全球累計交貨量最大的噴射客機，有超過1.1萬架的交機量，以及將近1.9萬的訂單。據法新社報導，這次將一次性處理上千架飛機，估計將對航空業產生數個星期的影響。空中巴士表示：「我們知道有關措施將導致乘客和客戶的航班營運受到影響，並對此造成的不便致歉。」

