6000架A320全數召修！我國籍67架今晨緊急調整完成

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）28日宣布召修全球約6000架A320系列客機，衝擊全球航空業，我國籍航空業者也擁有67架。（本報資料照）

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）28日宣布召修全球約6000架A320系列客機，衝擊全球航空業，我國籍航空業者也擁有67架。交通部民用航空局表示，國籍航機已在今日上午7時前，系統全數調整完成，除台灣虎航公告的調整，其他業者航班正常。

空中巴士發現，A320系列客機因飛行控制軟體易受「太陽閃焰」影響，須緊急召修約6000架，影響全球逾半A320機隊，多國的航班因此大亂。

民航局29日凌晨接獲歐盟民航局發布緊急適航指令後，立即通知有A320系列機型的國籍航空業者應依指令檢查與後續檢修，並要求30日上午8時前完成檢修，也提醒組員若遇系統故障，注意緊急應變程序。

民航局說明，國籍航空公司線上航機均已於今日上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。

據統計，國籍航空業者共有67架A320、A321航機，其中三分之二需要調整。

華航、長榮及星宇均表示營運不受影響，台灣虎航30日延後航班則有IT-632台中前往濟州島、IT-671濟州島前往高雄、IT-256／IT-257桃園往返秋田、IT-214／IT-215桃園往返岡山、IT-210／IT-211桃園往返大阪關西。

