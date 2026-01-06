601旅邀華光中心參訪 展關懷社會信念

記者林睿奕／綜合報導

為促進社會關懷與全民國防理念交流，陸軍航空601旅昨日邀請天主教華光智能發展中心至營區參訪，由政戰主任周上校親自接待，並安排隊史館簡介與裝備靜態陳展活動。參訪過程中，官兵以親切態度協助引導，並就部隊沿革及日常訓練進行說明，讓參訪團體對國軍有更深入了解。

周主任致詞時表示，部隊除肩負戰備任務外，也十分重視社會責任，期盼透過開放交流，讓不同族群走進軍營、了解國軍，進而拉近軍民距離，未來將持續深化與地方團體及公益組織的互動，透過實際行動展現國軍關懷社會、守護國家的堅定信念，共同營造友善、互信的軍民關係。

陸航601旅辦理天主教華光智能發展中心參訪，近距離接觸國防事務，推廣全民國防。（601旅提供）