61人上吐下瀉！內壢上野便當店爆食物中毒急停業

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桃園市衛生局自4月13日起陸續接獲醫院通報，多名民眾反映於「內壢上野烤肉飯」購買中午及晚餐時段餐點後，出現嘔吐、腹瀉、腹痛等疑似食物中毒症狀。通報人數從最初的38人持續攀升，截至14日下午4點30分已增至61人。

衛生局接獲通報後高度重視，立即派員前往現場稽查，針對該店的食品製備流程、作業環境衛生、人員衛生管理及食材保存情形進行全面查核，並同步抽驗高風險食材與採集環境檢體送驗。為防範風險擴大，已依法勒令該業者即日起暫停營業。

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上野烤肉飯內壢店於14日下午發出道歉聲明，向所有受影響的消費者致上誠摯歉意，表示絕不迴避應負的責任。店家說明，事件發生後已第一時間配合衛生局調查，並立即全面暫停營運與販售，同時針對原料來源、製作流程、作業環境與衛生管理展開全面清查。

店家透露，目前已將相關樣本送交稽查單位分析，初步懷疑可能與4月13日的「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須以後續正式檢驗結果為準。若最終確認為店家產品或作業流程疏失所致，將負起全部責任，包含醫療費用及相關損失賠償，並進行全面改善。

衛生局表示，將視檢驗與調查結果嚴格辦理，如查有違反食品良好衛生規範準則，將命其限期改善；若屆期未改善，將依食安法裁處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰；若化驗結果確認為食物中毒案件，則依違反食安法移送桃園地檢署偵辦。

衛生局提醒，4月13日曾前往該店消費並出現腸胃不適症狀的民眾，請儘速就醫並主動告知飲食史，或撥打0937-466-695通報。衛生局將持續追蹤民眾健康狀況並嚴格把關食安。

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