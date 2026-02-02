61元挑戰味覺極限...「喝的麻婆豆腐」回購率零 上市即遭網狂轟：是在哈囉

日本羅森超商推出第31彈「喝的系列」新品「喝的麻婆豆腐」，上市後引發熱烈討論。（翻攝自X）

喝的麻婆豆腐你能接受嗎？日本便利商店再推話題新品，但這次反應似乎不如預期。連鎖超商羅森（Lawson）近日推出「喝的麻婆豆腐」，作為旗下「喝的系列」第31彈商品，主打高度還原麻婆豆腐的辛辣與麻感。不過產品上市後，日本社群平台迅速湧入大量實測心得，從氣味、口感到設計細節皆引發爭議，評價呈現明顯兩極。

羅森「喝的系列」是什麼？ 為何日本超商不斷推出「食物變飲料」？

羅森超商自2019年起陸續推出冷藏杯裝的「喝的系列」產品，將甜點或料理轉化為可直接飲用的形式，包括霜淇淋、提拉米蘇、鬆餅，甚至美乃滋，累積推出超過30款商品，主要受到30至50歲族群關注。

此次登場的第31彈「喝的麻婆豆腐」，售價為298日圓（約新台幣61元），主打冷藏飲用。官方說明指出，開發方向是回應部分消費者希望能「喝到甜點以外的料理」，同時具備一定飽足感，並嘗試重現麻婆豆腐的辣度、花椒麻感與豆腐口感。

喝起來像麻婆豆腐嗎？

產品開賣後，不少日本網友第一時間嘗試並在社群平台分享心得。多數評論集中在氣味與入口感受，有消費者表示，一打開杯蓋就能聞到強烈氣味，但與一般印象中的麻婆豆腐有所落差。

「那股酸味完全不像麻婆豆腐，身體本能地拒絕吞下去」部分實測者形容，入口時會先感受到酸味，接著才出現花椒與胡椒的刺激感，整體風味與預期不同，讓不少人難以適應，也成為討論焦點。

豆腐顆粒太大？ 吸管使用成新話題

「放了吸不起來的豆腐是在哈囉？」除了風味爭議，產品設計同樣引發討論。有消費者指出，飲料雖定位為「飲用型」，但豆腐塊體積比吸管徑口還大，根本難以吸起。

也有網友嘗試以不同方式食用，例如加熱或搭配白飯，希望改善口感，但反應仍不一。相關分享在社群平台持續擴散，讓這款新品迅速成為話題。

