61歲何晴過世！昔患腦瘤淡出演藝圈…最後身影曝光

娛樂中心／饒婉馨報導

中國著名女星何晴家人證實，她已於13日在北京安詳離世，享壽61歲，消息曝光後，令眾多影迷感到哀傷。何晴曾被媒體譽為「水鄉中走出的古典美人」，她先因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》的華又琳開始走紅，對中國觀眾來說，也是唯一演過四大名著翻拍劇的女演員，而近年傳出罹患腦瘤，因此淡出演藝界，有網友翻出她最後公開現身的身影，引發網友一陣唏噓。





何晴生前曾患腦瘤！ 治療後淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝

何晴2015年傳出罹患腦瘤後，就逐漸淡出演藝圈，沒想到在13日被證實已安詳離世。（圖／翻攝自微博 ＠嗑瓜子娛樂衝浪（左）、＠貝拉日記_m（右））

廣告 廣告





何晴以古典、溫婉氣質形象聞名，又被稱作「古裝第一美人」。她在1991年播出的《青青河邊草》裡飾演華又琳，因而在台灣知名度大開，隨即又在中國央視八點檔的《戲說慈禧》扮演慈安太后，接續出演四大名著翻拍劇《紅樓夢》秦可卿、《水滸傳》李師師、《三國演義》小喬、《西遊記》憐憐等，奠定了她在華語影視界無可替代的地位。何晴因拍戲與演員許亞軍相戀，並於1995年結婚，兩人育有一子，然而婚姻僅維持8年，他們在2003年離婚；後來她與大9歲的演員廖京生再婚。

何晴生前曾患腦瘤！ 治療後淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝

她演出過多部經典影劇，是眾多人心中的古典美人，消息曝光後，令多數粉絲感到不捨。（圖／翻攝自微博 ＠嗑瓜子娛樂衝浪）

有網友發現歌手黃綺珊曾於2015年在微博發文為好姊妹何晴祈福，「為我親愛的何晴姊妹每日守望禱告，願醫治的手與信心的靈與她同在！」，而同年就傳出罹患腦瘤一事，她接受治療後在2016年透過影劇復出，但又再度息影調養。根據知情人士透露，她本人生病後，就希望低調，讓大家記得她美好的形象。中國網友翻出她最後一次公開露面，是在2014年央視《回聲嘹亮》節目的《水滸傳》劇組重聚特輯，她以柔和嗓音演唱了《又見炊煙》引發全場觀眾熱烈歡呼。何晴離世消息被證實後，瞬間衝上微博熱搜第一，引來近242.8萬人關注，網友陸續發文留言悼念「她真的是那種毫無爭議的古典美人啊，好可惜！」、「不相信又反覆確定才是真的，一路走好 」、「三國裡，她頭上就一條白布，那個造型，真的是清水芙蓉面！ 美極了！」、「《水滸傳》中飾演李師師——最經典！」、「他給我的感覺就是40多歲，這麼年輕就離世了，太突然了」。

原文出處：古典美人何晴享壽61歲！昔患「腦瘤」淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝光

更多民視新聞報導

64歲孫德榮爆「進ICU搶救」病況危急！最新現況曝光

朱孝天遭踢出F4！昔稱「大S花錢大手大腳」黑歷史曝

立威廉罹癌首發聲：世界崩塌了 他親揭最大心願！

