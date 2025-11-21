61歲婦晨運遭拖草叢侵犯！行凶男是通緝犯 遭法院重判

新加坡一名清晨外出健身的61歲婦人，在住家附近公園的健身角落遭遇襲擊。（示意圖／翻攝自pixabay）





新加坡一名清晨外出健身的61歲婦人，在住家附近公園遇襲。一名陌生男子假借「使用健身器材」靠近，隨即將她拖入一旁草叢性侵。案件曝光後，警方赫然發現施暴者竟是正棄保潛逃的通緝犯，累計涉及多宗暴力與偷窺案件，法院近日對其作出重判。

根據外媒的報導，事件發生於2022年5月13日凌晨。當時受害婦人在橢圓運動機上鍛鍊，一名37歲男子走近表示想一起輪替使用，婦人禮貌地讓出器材。然而她才剛離開機台，男子便突然出手，強行摀住她的口鼻，把她拖往旁邊的草叢壓制。

根據法庭判決書指出，男子置若罔聞受害者的哀求與「自己已高齡」等求情說詞，先後強迫她為自己服務，並侵犯對方得逞，犯案後更以「敢報警就對家人不利」恐嚇，使婦人驚恐不已。

受害人直到施暴者離開才敢返家，她的丈夫聽聞經過後立即要求報警，但婦人因恐懼，一度不願聲張。最終在丈夫堅持下才向警方求助。事後婦人曾想先沖澡整理自己，丈夫擔心破壞關鍵證物，極力勸阻，最終成功保留調查所需的痕跡。

警方在案發同日逮捕了涉案男子伊姆蘭（音譯），並從尿液檢驗中查出冰毒等成分。調查進一步揭露，他案發前已因多宗犯罪遭通緝，期間未依規定報到而棄保在逃，其在逃期間又持續犯案，包含四度攻擊女友，以及潛入女廁偷窺少女如廁。

伊姆蘭最終面臨共41項控罪，包括性侵、無牌駕駛、傷害他人、欺騙與吸毒等，其中10項已承認。法院日前宣判，伊姆蘭需服刑19年半，並施以12下鞭刑。刑期結束後，其駕駛資格也將被吊銷兩年。

