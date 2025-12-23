61歲工人疑酒後失足落地OCHA 急救中

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市61歲呂姓男子昨天(22日)深夜11點疑似喝醉，在八德區介壽路二段、楓樹腳公園旁的工地宿舍4公尺高的2樓跌至1樓，當場無呼吸心跳，救護人員到場急救後送至聖保祿醫院，今清晨6點轉送往林口長庚醫院，目前仍在搶救中，至於墜樓原因仍待警方調查。

警方調查指出，呂姓男子昨晚11點左右，在楓樹腳公園旁工地員工宿舍內喝酒醉跌倒，竟從2樓的樓梯跌至1樓，由於頭部著地，當場沒有生命現象，救護人員到場時，立刻給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、AEO監測、CPR等救護處置，隨後送醫急救。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

