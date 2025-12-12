61歲李國超婚房已備好「與高欣欣入住飯店」 驚吐：我們很久沒行房

記者趙浩雲／台北報導

李國超笑說很久沒跟高欣欣行房。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深演員李國超與高欣欣這對愛情長跑20年的愛侶，登記5年之後今（12）日於台北維多麗亞酒店補辦婚宴，兩人受訪時分享不少婚禮細節。談到家人是否到場時，李國超先是開心表示家人、小孩都來參加，沒想到話鋒一轉，突然脫口「已經很久沒行房了」，讓高欣欣當場忍不住吐槽：「他真的什麼話都可以講！」

高欣欣先透露李國超女兒李尤也有到場，「有，女兒有來，而且他們都很主動，就說阿姨我們要做什麼、要幫忙什麼，蠻主動的。」李國超也補充，今天的花童是爸爸兄弟的孫女，以及好友游安順的兒子游禮，笑說彼此交情深厚，「我女兒叫李尤，游安順兒子叫游禮，可見我跟游安順這個交情是多好的，他今天也幫我做總招待」，表示游安順會是擋酒部隊，「因為沒有在看新郎官喝醉的嘛！你們就灌順子吧！」

李國超、高欣欣今天舉辦婚禮，席開38桌。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

聊到婚宴流程與晚上的安排，高欣欣表示一切走輕鬆路線，沒有特別準備表演節目，也不打算安排誓詞致詞，笑說「我們不說這些噁心的話！」，並說婚禮並不是售票演唱會，大家開心就好，她也透露唯一的互動遊戲只有「一桶金」，其他時間就讓賓客自在交流。

當被問到是否會有洞房環節時，高欣欣妙回「我們有婚房」，沒想到李國超卻突然接話：「老實說，我們這很久沒有行房了。」引發全場驚呼，高欣欣無奈的說：「他真的什麼話都可以講。」李國超隨後連忙緩頰，笑說只是開玩笑，「我們晚上有一個VIP房間，結束後可以好好休息。」

