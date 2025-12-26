61歲李國超退保工會 喊話「老子不玩了」透露月退金數字

61歲李國超與小他5歲高欣欣2020年結婚，近日補辦婚宴。李國超過去演出電視劇《煙雨濛濛》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》等，被封為最強綠葉。近日他在社群網站透露自己去了勞保局，又去了中華演藝總工會辦理退保，笑說理由是：「老子不玩了」。

李國超22日發文分享陸續去了勞保局和工會辦理退保，說：「理由：老子不跟你們玩了！」有人問：「你的年資長勞退月退金一定不少。2-3萬以上！」他則回應沒那麼多，「22500就頂天啦」；另外有人提醒：「超哥如果你未滿65歲勞保年金要扣趴數，你有試算嗎？」李國超回答：「經過精算！才決定早退」。

另有同齡網友說：「還要先想好健保要掛在誰身上」，李國超說：「還是放工會啊」，該網友提醒：「這樣還是要繳年會費」，李國超回應：「再研究吧」，其他網友說：「可放區公所不是嗎？省年會費」、「放工會明智之舉，續保職災有保障」、「你們夫妻沒有孩子的話，可以放區公所基本健保費」，還有人覺得李國超太早退勞保，他回：「退的好呀！」

而從明年2026年開始勞保老年年金的法定請領年齡將正式由64歲調高至65歲，言下之意若希望勞保老年年金不打折，民眾須延後到65歲才能領。但若以薪資為45,800元、年資均為30年、最高60個月投保的勞工舉例：勞工A選擇60歲起請領，雖被打8折、僅月領17038元，以活到80歲來算，20年之間共可領408萬左右；而勞工B等到65歲開始請領，月領金額雖高到21297元，但因為只能領15年，總累積383萬左右，比勞工A少了25萬，因此各有利弊。

