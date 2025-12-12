61歲李國超、56歲高欣欣辦「百歲」婚禮 被問洞房自爆「很久沒行房了」
61歲李國超和56歲高欣欣情牽20年，兩人在2020年底登記結婚，選在登記同一天12月12日在台北維多麗亞酒店舉辦婚宴，高欣欣圓夢披白紗，兩人老夫老妻說話百無禁忌，被問到今天會洞房嗎？李國超語出驚人：「我們很久沒行房了！」還笑說飯店有留「婚房」兩人晚上就在這裡過。
高欣欣表示婚後5年才辦婚禮，一方面是李國超的姊姊希望，另一方面剛好她半年前工作告一段落，就開始規劃婚禮。當婚禮日期逼近、心情也越來越焦慮，12月初開始每天都到凌晨4點才睡，她虧老公：「李大爺隨遇而安，這樣也好。這回婚宴是我想要辦，我自己做主。」
高欣欣透露這輩子只跟2人走紅毯，一旁李國超大喊「是誰」，高欣欣笑說：「第一次是2005年跟石英入圍金鐘，這次是跟親愛的老公。」婚禮歌手則是李天柱上台獻唱。李國超說2人交情深厚，「民國74年因為拍攝《幾度夕陽紅》認識，他說我的婚禮他一定要上台唱歌，他永遠是我大哥。」
婚宴席開38桌，總花費粗估百萬元，賓客包括陳美鳳、侯怡君、翁家明、倪齊民、何豪傑、王瞳、蘇晏霈、傅子純、曾子益、黃文星、賴慧如、張家瑋、吳皓昇、陳仙梅、梁佑南、江俊翰、柯叔元、謝承均、江宏恩 等多位知名演員到場，宛如一場大型的戲劇同學會。
與高欣欣情同姊妹的閨密團，兵家綺、林千鈺、高宇蓁、方馨 也現身祝福，其中方馨更將在婚宴上獻唱2首歌曲，為好友送上最真摯的禮物。
包括重量級前輩 周遊、李朝永 夫婦，以及 唐琪、張瓊姿、張鳳書、楊烈、游安順、李興文、趙永馨等以及圈內模範夫妻檔 六月、李易、陳宇風、葉家妤、以及 顏嘉樂、狄志杰出席，也為這場婚禮增添更多喜氣。
