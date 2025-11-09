61歲歌仔戲天后驚吐身體「隱性症狀」：很危險！頂光頭10多年揭真實原因

唐美雲已維持光頭造型十多年。鄒保祥攝

61歲「歌仔戲天后」唐美雲籌備3年的《鳩摩羅什‧千年⼀譯》9日在中影文化城開鏡，找來⽅馨、陳⽵昇、陳家逵等合作過的演員再度同台，揭露自己有「社恐」，因此都找認識的人一起工作，覺得很安心。

近來男藝人閃兵爭議再起，許多影視作品受影響，唐美雲被問是否在選演員前會先調查、過濾男演員兵役問題？坦言自己沒想過這件事，交給製作團隊先過濾，也相信合作的演員「都是好孩子」。但也緩頰，認為涉及閃兵的男藝人們，當時可能真的遇到「沒辦法的事情」，才會做出這樣的選擇。

陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。鄒保祥攝

⽅馨開玩笑「自首」沒當過兵，陳⽵昇、陳家逵一聊之下才發現是空軍學長、學弟。陳竹昇18歲高中一畢業就主動報到，表示想提早當兵，「不然也不知道要幹嘛，趕快去當一當，比較好找工作」。他當兵兩年，還虧當兵一年10個月的大專兵陳家逵「比較涼」。

陳家逵說，看到唐美雲在剃頭時，笑說：「可以理解我們男生當兵的感覺。」事實上唐美雲已頂著光頭十幾年，除了拍戲以外的其他工作都是戴假髮，笑說自己可以一天換3種造型，不用花時間打理髮型，「現實生活層面，也省掉很多麻煩」。

陳家逵（左起）、唐美雲、陳竹昇合作《鳩摩羅什‧千年⼀譯》。鄒保祥攝

對於自己「社恐」，唐美雲說，曾與也有社恐的蔡振南聊過，蔡振南形容自己社恐到憂鬱、躁鬱，是外顯的，而唐美雲是隱性的，其實更可能得內傷，其實很危險，所以要適度釋放，因此她從演出、創作、重回校園唸書等方式，多跟不認識的人接觸，也藉此轉換心情，不過也因此把自己搞到很忙，被問睡眠時間，她說：「一天至少有3小時。」

唐美雲透露自己有「社恐」。鄒保祥攝



