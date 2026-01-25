61歲玉女嫁養豬大戶30年！甜曬「夫妻親密照」真實近況曝光

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

紅極一時的歌壇玉女裘海正，曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」。她在23日近日迎來與老公馬文鴻結婚30週年的「珍珠婚」。她在社群平台甜蜜放閃，分享結婚紀念日當天的心情，「盯著身旁這個愛了你大半輩子男人的臉，心裡就覺得值了，幸福連喝水都甘甜」。

裘海正在23日近日迎來與老公馬文鴻結婚30週年。（圖／臉書）

現年61歲的裘海正1996年與嘉義養豬大戶馬文鴻結婚後淡出演藝圈，婚後重心轉向家庭逐漸淡出螢光幕。她上週五跟老公迎來結婚30週年的「珍珠婚」。甜蜜在社群發文：「今天是我結婚30週年紀念日，沒有什麼驚喜禮物、也沒安排到哪裡吃大餐，就是覺得有一種平靜的美～早晨起床，盯著身旁這個愛了你大半輩子男人的臉，心裡就覺得值了，幸福連喝水都甘甜。」

她同時曬出夫妻合照，照片中兩人躺在床上合影，背景可見當年的婚紗照，畫面低調卻溫馨。粉絲也開心獻上祝福：「幸福！演藝圈的好模範，加油」、「最真實的幸褔，恭喜海正及小馬哥」、「平凡的每天是最大的幸福，祝妳們天天幸福開心，邁向下個30年」、「人生簡單，快樂.幸福.平安就好」。

