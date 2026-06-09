61歲男星曾入獄！聲援古天樂「知錯能改」行善 驚聞傅子純英年早逝...「勞碌命」盼陪兒成年

夏靖庭出席《大愛街2巷》茶敘。大愛提供

61歲資深演員夏靖庭曾因吸毒坐牢，而之前古天樂曾入獄的往事被挖出，他曾發文：「人非聖賢孰能無過，放下屠刀立地成佛，知錯能改善莫大焉。他之後做的事，是誰能跟得上。」聲援。9日出席《大愛街2巷》茶敘，也直言：「犯錯不能修正嗎？」

夏靖庭早已習慣往事被酸民挖出來攻擊，也並不在意，只是看到古天樂的新聞很有感，並笑說，老是講自己很噁心，但認為古天樂這幾年做了那麼多好事，大家還有話講。

夏靖庭不介意被重提入獄往事。大愛提供

夏靖庭經常自嘲做過牢：沒有見不得人

對於自己犯過的錯，夏靖庭說：「觸犯到法律，我也執行完畢該有的處罰，況且我的事情無被害人，只是傷害到我自己，為什麼我不能知錯能改？」他甚至經常拿自己的過往自嘲，「我坐牢沒有很驕傲，但也沒有見不得人。」

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《大愛街2巷》夏靖庭（右）、邵奕玫飾演祖孫。大愛提供

夏靖庭自嘲「勞碌命」每天運動 身體年齡44歲

傅子純血癌病逝震驚演藝圈，夏靖庭與他沒有合作過，私下也不認識，但獲知消息也錯愕，感嘆：「不曉得明天先來，還是意外先來，你能怎麼樣？」他54歲才當爸，也坦言擔心不能陪兩個兒子長大，盡量靠自己力量維持健康，「每天運動，把自己弄得很健康，大部分吃素食。」

一旁邵奕玫透露，之前夏靖庭上《最強的身體》，還獲得第一名，相當佩服。夏靖庭則說，最大願望就是陪到兒子成年，自嘲「勞碌命」，「每天很早就起床，有空就趕快去運動。」身材精壯的他透露，身體年齡是44歲。



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