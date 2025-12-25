61歲男星遭新婚妻怨「限制飲食」一天只吃一餐：56元都捨不得

現年61歲的港星演員邵卓堯日前在社交平台分享夫妻日常。（圖／翻攝自邵卓堯小紅書）

現年61歲的港星演員邵卓堯入行逾40年，早年曾為邵氏電影小生，亦試過擔正電影男主角，而他日前在社交平台分享夫妻日常，老婆一邊吃一邊對著鏡頭抱怨，「即使不好吃也得吃啊，因為一天就只吃這一餐而已」。

根據港媒報導，邵卓堯曾有一段失敗婚姻，與前妻育有一女。今年初，邵卓堯終於迎來人生第二春，低調與圈外女友再婚，現在與老婆定居中國大陸，經常中港兩邊走。

邵卓堯婚後積極經營社交平台，分享夫妻日常。近日他上傳一段與老婆到茶餐廳用膳的影片，原本溫馨的畫面卻意外引來老婆的「大控訴」。片中老婆一邊吃米線，一邊對著鏡頭發牢騷，直言：「即使不好吃也得吃啊，因為一天只吃這一餐而已」，更表示，別人娶老婆是「養到白白胖胖」，自己卻被「餓到瘦了」。

期間老婆情緒愈講愈激動，甚至一度拍打老公手臂抗議，場面既火藥味十足，又充滿喜感。面對老婆的連番投訴，邵卓堯全程不敢反駁，只默默錄影。

事後邵卓堯解釋「限制飲食」其實另有苦衷，笑言是為了幫老婆減肥，卻遭對方反駁，指自己已瘦了十多斤。邵卓堯隨後自嘲「銀包都瘦了」，透露該餐花費56元（約新台幣226元），惹來老婆反問：「一日一餐怎麼了，56元你不捨得？」最終他只好連聲認錯，並承諾下次在家下廚。

影片曝光後引起網民熱議，不少人大讚老婆性格直率可愛，留言指夫妻互動溫馨又真實，更有人建議邵卓堯帶太太入行拍戲，認為她口才流利、極具鏡頭感。對於讚賞，邵卓堯亦大方回應：「她戲感好過我。」

邵卓堯其後在留言區甜蜜放閃，寫道：「生活小情趣吵吵鬧鬧，一遇到可愛的人就覺得生活不艱難了。」一番話被網民大讚「求生欲滿分」。



