61歲男星「死後不得安息」吐痛苦心聲 遺囑曝光！盼回家鄉跟母親葬在一起

耶皮克斯南達演出《屍父》。車庫娛樂提供

61歲印尼資深男星耶皮克斯南達（Epy Kusnandar）曾參與過《全面突襲2：拳力進擊》、《黑夜降臨》等片，在《屍父》中則飾演死後不得安息的老父親「哈迪」，這是他第一次演出類似「殭屍」的角色。

片中，「哈迪」因為子女沒有遵從他的遺囑而不能安息。耶皮克斯南達透露，他演完這個角色之後，隨即就立下遺囑，「演完這個角色之後，我感覺離死亡很接近，我希望當那一刻到來時，我能被埋葬在我的家鄉加律（Garut），跟我的母親葬在一起」。

廣告 廣告

耶皮克斯南達演完《屍父》後立刻立遺囑。車庫娛樂提供

扮演復活死人！大呼無比痛苦

在扮演屍體的過程中，耶皮克斯南達遇到了不少困難，其中之一就是要長時間閉氣，「這種窒息感不只是生理上的，也是心理上的」。還要穿著裹屍布，彷彿殭屍一般到處走動，讓他對哈迪的心理狀態感同身受，「扮演一個復活的死人，真是無比痛苦」。

耶皮克斯南達穿著裹屍布，彷彿殭屍一般到處走動。車庫娛樂提供

飾演女兒的阿格尼妮哈克則表示，《屍父》可能引發家人之間的對話，「很多父母都保守著一些秘密，為了讓我們成長為更好的孩子」。阿格尼妮哈克是由母親獨自扶養長大，母親再婚之後，她對繼父默不關心，當繼父過世之後，她對此有些後悔。阿格尼妮哈克表示：「父母不可能永遠陪伴在身邊，當他們還在身邊的時候，請珍惜他們。」《屍父》將於12月5日全台大銀幕驚悚上映。



回到原文

更多鏡報報導

28歲女星恐怖片現場突遭反鎖廁所！狂拍門求救40分鐘等人破門：真的很煩

52歲女星挑戰「女女情慾」 戴上手銬被挑逗！激情畫面曝光

范冰冰微博文狂消失！轉戰這兩處吐金馬封后心聲 近500字感嘆：關關難過關關過