61歲男深夜塞大地瓜進肛門 5小時後GG醫師無奈開腹取出

1名男子深夜將大顆地瓜塞入肛門內，最終腹痛難忍就醫；示意圖。（Pixabay／Image by マサコ アーント）

世界之大，無奇不有！中國四川1名61歲男子深夜竟將1顆長約17公分、直徑6至7公分的地瓜塞入肛門內，約5小時後腹痛難忍急救醫，醫師嘗試多種方法都宣告失敗，最終採取開腹才順利取出。

綜合中國媒體報導，四川省成都市發生一起離奇案件！1名61歲男子近日於深夜23時許，自行將1顆長約17公分、直徑6至7公分的地瓜塞入肛門內，直到隔日凌晨4時，男子就因體內有異物導致腹痛難忍，最終因無法自行取出而前往醫院求助。

肛腸皮膚科副主任徐國林指出，由於地瓜尺寸過大且緊緊卡死，醫師有嘗試過攪碎異物、使用紅酒開瓶器輔助夾取等非手術方式，不過相關發法均宣告失敗，最後經男子同意後，院方採取「中轉開腹」手術方案，才成功將卡死的地瓜取出。

醫師最終以開腹方式取出男子體內的地瓜。（翻攝自微博）

該消息曝光後，也在微博以「男子將17cm紅薯塞入肛門劇痛就醫」成為話題，中國網友則紛紛表示，「我就說男的更適合生孩子」「我建議猛火蒸煮，軟爛了就好處理了」「成都這地方有點說法啊」「醫師需要會的技能未免也太多了」「成都又出名了」。

據《自由時報》報導，醫師提醒，直腸壁薄且具有生理彎曲，若強行塞入大型異物或嘗試自行取出，皆可能導致腸壁劃傷、破裂、出血，甚至引發感染休克等嚴重併發症，發生類似事情可及時就醫，由專業醫護人員評估與治療。

